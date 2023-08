escuchar

El pasado domingo 2 de julio, Leandro De Niro Rodríguez fue hallado sin vida en su departamento de Manhattan. El nieto de Robert De Niro murió con 19 años, y su madre, Drena De Niro, fue la responsable de comunicar la trágica noticia. En un reciente posteo, la mujer recordó a su hijo en una fecha muy especial.

El viernes 11 de agosto, el joven hubiera cumplido los veinte años, y por ese motivo su madre le dedicó un sentido mensaje en su cuenta de Instagram. En sus palabras, Drena escribió: “Hoy hubieras cumplido veinte. Gracias por las más felices y más íntimas dos décadas de mi vida, angelito. Espero que estés en paz y que tu espíritu este regocijante de alegría hoy y siempre” . Junto a ese mensaje, la mujer agregó al posteo una serie de imágenes, entre las que se encuentra una de Leandro cuando era apenas un bebé, otra de niño junto a Robert De Niro, y algunas de su adolescencia.

El posteo rápidamente alcanzó miles de Me gusta, y son numerosos los mensajes que le dan aliento a la madre, en este momento de tanta tristeza.

Hace muy pocos días, y luego de varios días de una exhaustiva investigación, se concluyó cuáles fueron los motivos que condujeron al joven a la muerte. Según se desprendió de los análisis, Leandro De Niro falleció por “el consumo de fentanilo, bromazepam, alprazolam, amino clonazepam, ketamina y cocaína”, y se caratuló su muerte como “accidental”.

Semanas atrás, la policía de Nueva York detuvo a una mujer relacionada con la muerte de Leandro, Sofia Haley Marks, de 20 años, quien está acusada de haberle vendido drogas al joven poco antes de que él fuera hallado muerto en su departamento de Manhattan.

Según indicó en ese momento el New York Post, la mujer, apodada “la princesa del Percocet”, fue detenida en una operación encubierta realizada por las fuerzas policiales y acusada a nivel federal de distribuir narcóticos. De acuerdo a fuentes extraoficiales, los investigadores comenzaron a realizar un registro exhaustivo de lo que se hallaba en su domicilio. Al mismo tiempo, un portavoz de la policía de Nueva York le comunicó al Daily Mail que no se podía confirmar la detención porque se trataba de “una investigación en curso”.

Según la hija del actor de Taxi Driver, el adolescente ingirió pastillas mezcladas con fentanilo, sin saber que se trataba de una fatal combinación, como terminó confirmando la autopsia. “Alguien le vendió pastillas que tenían fentanilo, sabían lo que estaban haciendo y de todos modos se las vendieron”, contó la mujer en su cuenta de Instagram cuando un usuario la preguntó si sabía a causa de qué había fallecido Leandro. “Por esa gente que altera esas malditas pastillas y las vende, mi hijo se fue para siempre”, añadió.

Una triste noticia

Drena De Niro, junto a su hijo https://www.instagram.com/drenadeniro

Cuando debió informar sobre la muerte de su hijo, Drena lo hizo a través de un posteo en Instagram. En ese momento, la mujer de 51 años expresó el inmenso dolor que sintió, y escribió: “Mi hermoso y dulce ángel. Te he amado, desde el primer momento en que te sentí en mi panza, más allá de lo que las palabras puedan expresar o describir”. “Has sido mi alegría, mi corazón y todo lo que alguna vez fue puro y real en mi vida. Desearía estar con vos ahora mismo. Desearía estar con vos. No sé cómo vivir sin ti, pero intentaré seguir adelante y difundir el amor y la luz que tanto me hiciste sentir al convertirme en tu mamá. Fuiste tan profundamente amado y apreciado... desearía que el amor hubiera podido salvarte”, continuó.

“Lo siento mucho mi bebé”, terminó su posteo Drena, que no compartió detalles ni dio explicaciones sobre el motivo de la muerte del joven. En el mensaje, la hija del actor etiquetó al padre de su hijo, el artista Carlos Mare. “Descansa en Paz y paraíso eterno para ti mi niño querido”, concluyó.

LA NACION

Temas Robert de Niro