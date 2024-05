Florencia Peña volvió apoyar a Guillermo Francella, tras sus dichos sobre Milei, y habló sobre su vínculo con Érica Rivas

Escuchar

Tras la polémica generada por los comentarios de Guillermo Francella sobre el gobierno de Javier Milei en pleno anuncio de los recortes en el INCAA, Florencia Peña volvió a salir en defensa del actor. La actriz marcó diferencias con su colega, pero se mostró en contra de la cancelación por sus dichos.

El protagonista de El encargado había expresado sus opiniones favorables a la actual gestión, lo que generó críticas por parte de otros artistas como Dolores Fonzi, Nancy Dupláa, Julieta Zylberberg y María Valenzuela. Sin embargo, Peña no dudó en respaldar el derecho de Francella a expresar su punto de vista, independientemente de la controversia que puedan generar.

La actriz de Mamma Mia! se refirió primero a la libertad de expresión y luego, al vínculo que ella mantiene con el actor. “Guille es un tipo con el que yo nunca pensé igual, pero los mejores laburos de mi vida los hice con él. Es un gran compañero de ruta” , dijo invitada al programa Socios del espectáculo (eltrece).

Y a continuación, lamentó que se cuestionara al actor: “Me sorprendió que entráramos en el juego de algo que no nos pertenecía. Nosotros no teníamos que estar discutiendo qué piensa un compañero”, señaló.

La actriz recordó entonces que ella misma vivió en carne propia la cancelación. “A mí me han criticado mucho por mis pensamientos. Entonces, ¿cómo voy a hacer yo lo mismo? No importa dónde estés parado. ¿Cómo no vamos a respetar el pensamiento del otro mientras ese pensamiento sea respetuoso? No lo comulgo y no lo practico”.

Y dio más detalles sobre la cancelación que ella misma vivió años atrás por su apoyo al kirchnerismo. “Hoy a mí me dicen: ‘yo no comulgo con vos, pero me gusta venir a verte’. La crítica que me hacen a mí tiene más que ver con lo ideológico y yo aprendí a convivir con eso. Vivo la vida con gente que no piensa como yo y nos llevamos bárbaro. Pero en una época me pasó que no gocé de buena salud por eso. Fue re heavy para mí”.

En la charla con el equipo conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, Peña se refirió a aquellos años. “Los productores que siempre me habían llamado, me decían: ‘Perdiste todo, eras la uno’. Yo venía de hacer La Niñera, un megaéxito; venía de hacer Casados con hijos, Sweet Charity, que había sido un megasuceso en el teatro. En un momento pensé que había perdido todo. En ese momento estaba muy expuesta. Me fui a Salta, conocí a Rama. Necesitaba sanar mis heridas. Me hacían muchas operaciones y yo no sabía cómo contrarrestarlas”, recordó.

“Yo me banco la crítica porque parte de lo que hago es que yo me expongo, pero mientras sea con respeto. Cuando me machacan sin respeto, no me gusta. También me banco a los haters, la gente que no sé quién es del otro lado. Yo tengo nombre, apellido y me la banco, pero no sé quién sos vos. La que sí me duele y me jode, y es la que le duele también a mi familia, es la operación mentirosa. Cuando aparecen con operaciones que tienen que ver con tirarme a los leones para que la gente me odie, y son cosas que no son reales”, concluyó la actriz.

El vínculo con Érica Rivas

La actriz fue consultada también por la polémica que se generó, tras la salida de Érica Rivas de la obra Casados con hijos. Rodrigo Lussich preguntó acerca de la posibilidad de que la intérprete se uniese al proyecto, en caso de retomarse, ante lo que Peña apuntó: “No sé, eso ya no lo decido. Creo que la cosa ya quedó muy mal ahí, y realmente es algo que lamento mucho porque iba a ser una fiesta”, dijo.

En relación con las diferencias que se dieron con su excompañera por su postura feminista frente al proyecto, opinó: “Me parece que ahí hubo algo de ponernos en un extremo y a mí no me gustan los extremos. Me parece que nada que esté en un extremo puede ser bueno, desde la política hasta cualquier postura personal, pienso que siempre hay algo para perder”.

Peña contó que tuvo una conversación con Rivas cuando se estaba armando la obra. “Yo creo que Casados con hijos es una crítica. Cuando se puso en términos de machismo o feminismo la cosa se pudrió. Yo se lo decía a ella, nosotras nos juntamos a tomar un café y lo charlamos. Yo le decía: ‘Érica, esto es una crítica. Esto no es real. Nosotras no estamos avalando al machismo’. Nosotras lo estamos criticando, Casados siempre fue una crítica. De hecho, cuando el primer año fue medio un fracaso era porque la gente lo tomaba literal”, cerró.

LA NACION