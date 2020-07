Tras un año de mediación, la hija de Julia Visciani inició una demanda millonaria por Sandro de América

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 13 de julio de 2020 • 12:16

Junto a su éxito y gran repercusión, la serie Sandro de América despertó algunas polémicas. Tras un año de mediaciones con Telefe y la productora, The Magic Eye, Silvia, la hija de Julia Visciani , expareja de Roberto Sánchez , habló con Los ángeles de la mañana y contó los motivos por los cuales decidió iniciar una demanda por medio millón de dólares.

"No me gustó cómo representaron la historia de mi mamá y Sandro. La de ellos fue una historia de amor. Tampoco me gustó cómo lo interpretaron a Roberto, pero bueno, ellos sabrán", comentó Silvia Visciani, representada por Fernando Burlando.

Interpretada por Isabel Macedo, Julia fue un gran amor en la vida del cantante (la pareja llegó a celebrar un matrimonio en México). "La representaron como una persona mala, desquiciada, alcohólica, hablando con muñecos, tratándolo mal a él, llevándose mal con la mamá de Roberto. Es todo mentira. Éramos una familia ensamblada", confesó tras destacar la excelente actuación de Macedo.

Con respecto a los supuestos celos de Julia Visciani, su hija señaló: "El que no quería salir de la casa era Roberto. No le gustaba viajar, salir, era muy casero. Mi mamá nunca le dijo que no hiciera esto o lo otro. Con las fans no tenía trato porque en ese momento Roberto tampoco tenía trato. Se dio después eso de recibirlas en su casa. Él era muy celoso de su vida privada. Terminaba un espectáculo y la llamaba a mi mamá y le decía: 'Preparáme la comida que voy a cenar allá'".

Cuando comienza la relación, el ídolo compra el departamento de Malabia al que fue a vivir la pareja. "Estaba refaccionando la casa de Banfield, de hecho fuimos nosotros quienes la estrenamos. Ni bien se fueron los albañiles fuimos nosotros quienes la limpiamos. Me acuerdo que como con mi mamá no queríamos limpiar el baño, lo hizo él", recordó Silvia Visciani, entre risas.

Para Silvia Visciani es ofensivo el retrato de su madre Julia que se hace en Sandro de América

"Lo de ellos fue amor a primera vista, no fue otra cosa. Cuando ellos se conocen, mi mamá estaba todavía con mi papá. Se enamoraron y mi mamá se separó. Eso le puede pasar a cualquiera. Fueron momentos duros, la vida te lleva por cada lado que no te podés imaginar", comentó quien por aquel entonces tenía 15 años. Y enseguida insinuó los motivos por los cuales se separaron: "Creo que fue el entorno, también se fue desgastando la relación. Él en su casa era Roberto, afuera era Sandro. Él estaba en su mejor momento, entonces no podía presentar a una mujer. Él era de todas sus nenas , y era entendible", señaló Visciani.

En cuanto a la demanda por 500 mil dólares que se encuentra en la Justicia, la demandante aclaró que no solo quiere un resarcimiento económico. También un derecho a réplica en el canal emisor de la serie. "Desde hace un año estamos con mediaciones. Vamos contra el canal y la productora. Si ellos se hubieran comunicado conmigo hasta le podría haber aportado datos. Es feo y agraviante que la hayan retratado así", indicó.

Antes de despedirse, Visciani confesó que siempre siguió en contacto con el cantante. "Yo siempre mantuve relación con él, aunque ellos no se volvieron a encontrar. En una de las tantas charlas, me dijo: 'Nena (así me decía él), tu vieja fue mi gran amor'. Mi mamá lo cuidaba mucho, pienso que si no estuvieran muertos hubieran terminado juntos", concluyó visiblemente emocionada.