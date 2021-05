La impensada guerra entre Lourdes Sánchez y Barby Franco

Íntima amiga de Barby Franco, Carolina “Pampita” Ardohain dejó en claro que la novia de Fernando Burlando es su favorita en el certamen que empieza la próxima semana por eltrece: Showmatch: La Academia. “Nunca le voy a poner una nota baja porque es mi amiga y es muy talentosa”, dijo la conductora en Pampita online, por la pantalla de Net TV. Barby, panelista de ese ciclo, festejó ser la preferida de la integrante del jurado.

Estas declaraciones provocaron la reacción de Lourdes Sánchez, quien en La previa del show, ciclo que conduce en Ciudad Magazine, opinó: “Hubiese dejado pasar lo que dijo Pampita en vez de iluminarlo porque va a ganarse enemigos. Le digo esto para ayudarla, y le aclaro que no estoy en La Academia porque me autojubilé, pero me convocan siempre”, contó entre sisas.

Además, Sánchez dio su parecer sobre la participación de Barby en Los ángeles de la mañana, donde se desempeña ocasionalmente como panelista invitada. “Le falta para ser ‘angelita’, que no es ir ahí sentarse y opinar, como en Pampita Online, sino trabajar”, manifestó categórica.

Barby Franco participará del reality de ShowMatch Jorge Luengo

Enojada, Barby dijo que va al programa de Ángel de Brito “de buena onda” pero que no es periodista. “Cuando estuve dos meses en el verano, di información”, se defendió. “Lourdes dice eso de envidiosa, porque estoy ocupando el lugar de ella. Lo que dice me entra por un oído y me sale por el otro. Yo también puedo opinar sobre ella y me parece que, como conductora, le falta un montón. Y no la ninguneo, pero empezó una guerra que no tiene sentido. Me dicen todo esto porque vengo del programa de Pampita, que es mucha más buena onda que [sic] Los ángeles de la mañana”, disparó.

Por último, Franco agregó: “No me importan sus consejos y sí los de Pampita, que me tira muchos tips. Ayer me tiró uno bárbaro sobre el pelo. Me va a ir bien en la pista porque bailo, chamuyo y no soy sorda”, aseguró con confianza.

LA NACION