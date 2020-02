La inquebrantable amistad de dos caballeros, Ian McKellen y Patrick Stewart

Los actores empezaron su amistad en el set de X-Men Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 26 de febrero de 2020 • 13:53

La amistad de Sir Patrick Stewart y Sir Ian McKellen es una bien sólida, que atraviesa las décadas. Los dos actores trabajaron juntos en la saga de X-Men a partir del año 2000, donde hicieron de Magnetto y el Profesor X, dos mejores amigos desde su juventud transformados en enemigos que luchaban por los mismos ideales, pero de formas diferentes. No obstante, en la realidad, el comienzo de su relación fue muy diferente.

A pesar de haber trabajado juntos en el ambiente del teatro, los actores nunca habían tenido un vínculo hasta que el destino los puso en trailers vecinos en el set de la franquicia de Fox. "En esa clase de películas pasás más tiempo sentado en tu trailer que frente a una cámara, así que Ian y yo tuvimos mucho tiempo juntos, tomando té y de noche alguna cosa más fuerte", comenzó narrando el actor inglés en el programa Wired: The Web's Most Searched Questions. "Fue gracias a eso que nos pudimos conocer de una manera más profunda y darnos cuenta que teníamos mucho en común", siguió comentando el británico sobre su relación. "Luego de eso trabajamos juntos en muchas cosas, y para ser franco estoy enamorado de él, pero bueno también mi esposa, así que no hay problema. El fue el que ofició nuestro casamiento", concluyó.

Otro de los sucesos que hace especial la amistad entre los dos actores es que ambos fueron ordenados como caballeros del imperio británico. Stewart recuerda cómo se lo hizo saber a su mujer, la cantante Sunny Ozell. "Agarré el teléfono y cuando me respondió le pregunté '¿Se encuentra Lady Stewart en casa?', porque cuando me nombraron caballero ella también recibió un título", recuerda. "Fuimos junto a ella y sus dos hermanos al palacio, la reina me puso la espada en ambos hombros y me dijo: 'levántate Sir Patrick'".

Ian McKellen junto a Patrick Stewart y su esposa, Sunny Ozell, en el día de la boda de la pareja

Quizás uno de los puntos que más lo hacen enojar en su carrera fue la ausencia de ofertas de parte de la producción de Harry Potter. "No, no estuve en ninguna de esas películas. Ni siquiera me preguntaron si quería estar para poder rechazar el papel de manera arrogante", comentó furibundo, aunque con un poco de gracia el hombre que le pone su cuerpo a Jean Luke Piccard en Star Trek. "A todos los actores que conozco y que son cercanos a mi le ofrecieron una parte en la franquicia, excepto... a Sir Ian McKellen".