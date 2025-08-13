La inquietante y traumática experiencia que unió a Sandra Bullock y a Jennifer Aniston para siempre

Hace 15 años, Jennifer Aniston y Sandra Bullock coincidieron en la boda de un amigo en común. Nunca se habían cruzado, pero esa noche sintieron que se conocían de toda la vida; comenzaron a enviarse fotos y mensajes. “Pensamos: ‘Dios mío, tenemos que conocernos y desconectar’”, recordó la actriz de Miss Simpatía en la nota central de Vanity Fair dedicada a su colega. Y agregó: “Y lo hicimos. La resaca fue épica”.

Las actrices son muy buenas amigas y comparten mucho tiempo juntas Captura de pantalla

En ese momento, la conexión entre las dos fue tan fuerte, que se cuestionaron por qué no se habían convertido en amigas antes. No solo tenían en común su estatus de estrellas de Hollywood y su amor por el diseño de interiores, sino que también compartían un exnovio: el también actor Tate Donovan.

Con el tiempo descubrieron que también tenían un talento especial para las bromas pesadas. “Somos de esa época en la que la industria no quería que las mujeres fuéramos amigas; nos querían enfrentadas entre nosotras”, recordó Bullock. “Nos decían que no debíamos hacer eso; es decir, que nos quisiéramos, respetáramos ni honráramos mutuamente”, agregó.

Ellas, claramente, hicieron caso omiso a ese mandato y al poco tiempo de ocurrido aquel primer encuentro, ya formaban parte del círculo íntimo de la otra. Fue Aniston quien invitó a su colega a pasar con ella cenas navideñas, a viajes y a lecturas numerológicas. “Escribís tu fecha de nacimiento y, lo creas o no, todos garabateamos nuestros pensamientos y participamos juntos”, recordó Bullock aquella experiencia. “Nada es para ella sola, nunca. Todo lo que hace es para todos”, indicó.

“Creo que su superpoder es que podía ser muy dura, pero es increíblemente abierta. La gente quiere saber de ella, entender su situación y desear que sea feliz”, continuó Bullock.

Jennifer Aniston y Sandra Bullock se cruzaron durante los festejos de Año Nuevo GROSBY GROUP

En el extenso perfil del medio estadounidense, justamente ese fue uno de los temas más transitados: el interés que concita la vida sentimental de la actriz de Friends, sobre todo desde su polémico divorcio de Brad Pitt. Desde ese momento, se le adjudicaron decenas de romances que, en algunos casos, ella misma se encargó de desmentir.

Al respecto, Bullock reveló que ella y su amiga han formulado hipótesis sobre algunos de los rumores más disparatados. “Intentamos descifrar el origen de algunas de estas historias, pero el 75 % de las veces, simplemente no podemos. Son literalmente sacadas de la nada”, indicó. Sin embargo, explicó que entiende el interés que genera el tema: “Es tan querida que uno dice: ‘Quiero que esa persona tenga a su persona’, incluso si esa persona no quiere a nadie”.

Pero si hubo un hecho que logró unirlas aún más fue el de haber atravesado la misma experiencia aterradora y traumática. En mayo, mientras Aniston estaba en su casa, un hombre de 48 años estrelló su coche contra la puerta de entrada. El acosador, que según la fiscalía había estado inundando a Aniston con correos electrónicos, mensajes de voz y mensajes en redes sociales, fue detenido por el equipo de seguridad de la actriz, y luego por la policía.

El hecho ni siquiera llegó a los tribunales, porque un juez declaró al imputado “mentalmente incompetente”. Bullock indicó que ella y su amiga hablan a menudo sobre este tema. Es que ella misma pasó por una experiencia similar cuando, en 2024, un acosador con problemas mentales irrumpió en su casa mientras ella se encontraba ahí.

“A veces me hace pensar: ¿De verdad tengo que salir y explorar el mundo? Hay casos en los que entraron a la casa, casos en los que están fuera, casos en los que estás en un set de rodaje y descubren dónde estás, y casos de los que nadie se entera. Es algo que ocurre todo el tiempo. No es algo aislado. Y crea una mentalidad en la que, por desgracia, tu hogar también se convierte en tu fortaleza“.

De todos modos, indicó que ella y Aniston se impulsan mutuamente para salir de sus casas: “Hay una motivación: ‘Bueno, tenemos que ir a algún sitio. ¿Adónde vamos?’”. Aniston, a su vez, explicó: “Estoy intentando desesperadamente no convertirme en Howard Hughes [El aviador multimillonario que terminó sus días recluido, con serios síntomas de trastorno obsesivo-compulsivo]”.