La insólita anécdota de Martín Bossi y Graciela Borges que dejó a Mirtha Legrand atónita: “Estamos acá con la Policía”

Martín Bossi y Graciela Borges mantienen una entrañable relación de amistad. Sin embargo, en varias oportunidades surgieron los rumores de un posible romance entre ellos.

El sábado por la noche, el humorista fue uno de los invitados de La noche de Mirtha y entre tema y tema sacó a relucir una divertida anécdota en la que la Chiqui tuvo un rol principal: recordó el día que llamó a la actriz de La ciénaga en plena madrugada y no le creyó que estaba con el humorista en medio de un control de alcoholemia. “Mirá las excusas que me dicen”, confesó que les dijo Legrand.

Laurita Fernández y Martín Bossi, protagonistas de La cena de los tontos, en La Noche de Mirtha StoryLab

Luego de que Mirtha le reprochara a Bossi que Graciela Borges es su preferida -”Sigue siéndolo, yo la amo”, ratificó de inmediato- el humorista compartió la hilarante anécdota en la que la Chiqui también estuvo involucrada. “¿Te acordás el día que la llamaste?”, le preguntó el actor. “¿En un auto?”, reaccionó Mirtha, y él se dispuso entonces a contar la divertida historia.

Bossi recordó que una madrugada iba en su auto con Graciela Borges cuando a ella le sonó el teléfono. “Ay, dos de la mañana, la Chiquita”, exclamó, imitando la inconfundible voz de la actriz. “En ese instante, nos para un control de alcoholemia. Nos hace bajar, y Graciela le dice al oficial: ‘oficial, ahora soplamos. Igual no bebimos. Tenemos acá a la Chiqui´”.

“Chiqui, estamos acá, en un control policial”, volvió Borges al teléfono, y Mirtha le respondió: “Mirá las excusas que me dicen para no decir que están en otro lado ustedes dos, chicos. ¿Qué están haciendo a las dos de la mañana?”. “No Mirtha, estamos con la policía”, insistió la célebre actriz. “¡Qué policía! Qué atorrantes son”, cerró incrédula la conductora. “Mirá cómo se acuerda”, exclamó Legrand, sorprendida por el relato de su invitado.

Su paso por el quirófano y por qué Mirtha lo empujó a volver a cantar

Mirtha Legrand fue a ver La cena de los tontos y Martín Bossi le dedicó una canción gentileza

En otro momento de la noche Bossi confesó que el año pasado, luego de una gira, tuvo ataques de ansiedad y terminó “muy complicado de las cuerdas vocales”. “No lo conté de esta manera pero la verdad es que estoy en condiciones de contarlo: tuve dos operaciones complejas”, reveló, y comparó su situación con la de un jugador de fútbol que se rompe los ligamentos cruzados.

“No me recuperé bien, tuve que volver a operar, y comencé a ensayar La cena de los tontos con muchos problemas vocales y muchos cuidados”, continuó. Acto seguido, aseguró había quedado con miedo y que no volvió a cantar en un teatro hasta que la semana pasada Mirtha fue a ver la obra. “Volví a cantar para vos. Dije ´me voy a animar´. Yo estaba muy nervioso, estuve dos días sin dormir, hablé con mi psicóloga y con mi fonoaudióloga porque dije ´yo me tengo que animar, tengo que volver a hacerlo”. “Fue muy emocionante para mí. Te dejé a vos y me fui a llorar al camarín”, reveló. “Ay, mirá todo lo que te pasó”, se sorprendió Legrand.

Un vínculo especial

Graciela Borges, una persona especial para Martín Bossi Prensa Fundación Teatro Colón

A principios del 2022, Bossi habló de su fuerte vínculo con Borges y negó la existencia de un romance en una entrevista que le concedió a LA NACION. “Con Graciela nos conocimos hace miles de años. Ella fue, es y será siempre una mujer muy atractiva”, confió. “Desde el vamos le propuse, y ella lo aceptó, no involucrar en nuestra relación la parte carnal. Porque después de eso viene el final. Le dije: “Yo quiero estar en tu vida siempre”. Y a partir de ahí tuvimos un amor que no tiene que ver con la atracción sexual sino con algo mucho más profundo, con el amor de las almas. Por eso Graciela estará por siempre en mi vida. Hoy somos familia. Ella a veces es mi hermana, a veces mi hija, a veces mi mamá; y yo, alguna veces soy su abuelo; y a veces somos amigos y otras enemigos. Nunca caímos en la debilidad sexual, lo nuestro es mucho más grande”, completó.