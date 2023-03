La insólita reacción de Sally Field al ver una fotografía de su época de porrista: “¡Oh, Dios!”

escuchar

Sally Field y sus compañeras de elenco de 80 for Brady, Jane Fonda, Lily Tomlin y Rita Moreno, brindaron una descontracturada entrevista en The Kelly Clarkson Show. Allí, a propósito del argumento central de la película, cada una de ellas contó cómo fue a lo largo de su vida la relación con el deporte. En ese contexto, la presentadora mostró una fotografía de finales de los años 50 en la que se ve a Field ataviada con el típico traje de porrista y la reacción de la actriz provocó las carcajadas de todas las presentes.

Todo comenzó cuando Clackson indagó sobre los antecedentes deportivos de sus entrevistadas. Tomlin, entonces, recordó que durante su niñez y su adolescencia se desempeñó como lanzadora de softball. Luego, todas recordaron su pasión por los videos de ejercicios y sobre todo por las famosas clases impartidas por Fonda durante los años ochenta. “De hecho, solía ir. El primer lugar de entrenamiento de Jane estaba en el Valle de San Fernando”, recordó Field. “Solía ir porque también vivía en el Valle. Y un día allí estaba ella, dando la clase, y fue asombroso. Estaba haciendo ejercicio justo detrás de ella”, recordó, ante la atenta mirada de su compañera.

También refiriéndose a su relación con el deporte, Field y Tomlin recordaron su pasado como porristas. “¿Eso cuenta?”, preguntó la protagonista de Magnolias de acero. Y en ese momento, mientras la conductora daba por válida la experiencia, la pantalla gigante del estudio comenzó a proyectar la antigua imagen.

“La verdad es que no sabía de ningún deporte que practicaran las mujeres cuando iba a la escuela”, se la escucha decir a FIeld, a modo de explicación; pero en ese preciso instante sus ojos se encuentran con la fotografía de su adolescencia y, sorprendida, exclamó: “¡Oh, Dios! ¡En el cielo!” .

Mientras todas festejaban la ocurrencia, la actriz continuó con su relato: “ No sabía que ninguna mujer saliera a hacer deporte. Las cosas eran así en ese momento. Ese era el deporte que conocía ”, continuó. E inmediatamente puso aquella fotografía en contexto: “Eso fue antes de que comenzara a grabar la serie Gidget. Estaba en la secundaria. Todavía no era Gidget, pero la llevaba dentro de mí”.

Gidget, la serie a la que Field hace referencia, es la adaptación televisiva de la película homónima de 1959, que lanzó a la adolescente Sandra Dee al estrellato. El programa se emitió entre 1965 y 1966 y contaba la historia de Frances “Gidget” Lawrence, una chica 15 años que vive con su padre viudo en el sur de California y que pasa buena parte de su tiempo libre junto a sus amigos en la playa. Aquella serie generó gran revuelo en su tiempo por mostrar a una chica enamoradiza y despreocupada, obsesionada con el surf y, sobre todo, con los muchachos surfistas.

Si su debut televisivo fue tan exitoso como polémico, su siguiente paso lo fue aún más. Cuando el programa terminó, le ofrecieron protagonizar La novicia voladora. Cuando Field leyó el guion, con apenas 19 años, supo de inmediato que hacer volar a una monja no era una gran idea. Sin embargo, y contra sus deseos, aceptó el desafío. La misma actriz contó lo mal que lo pasó durante toda la experiencia en una entrevista que le dio a Oprah Winfrey para su programa O, The Oprah Magazine, en marzo de 2008.

Sally Field en una fotografía promocional de Gidget

“Yo no quería hacerlo. Estaba tratando de averiguar quién era yo, pero sabía quién no era: una monja voladora. Tenía casi 19 años y mi sexualidad necesitaba ser explorada”, recordó, y contó que tenía problemas con todas las religiones, que rechazó el trabajo y que se sintió muy valiente luego de negarse a participar de semejante historia. Sin embargo, su padrastro apareció en escena para obligarla a firmar el contrato. “No te creas más de lo que sos. Si no aceptás ese papel, es posible que nunca vuelvas a trabajar”, recordó la actriz que le espetó el hombre. “En ese momento, yo no era lo suficientemente mayor o fuerte para decirle que estaba equivocado”.

“Ese trabajo terminó siendo tres años largos y duros”, repasó la multipremiada actriz, y reveló lo difícil que fue ponerse en la piel de una hermana que podía volar. “ La novicia voladora se convirtió en una gran broma. Bob Hope y todos los demás cómicos se burlaron del programa, y yo no podía distinguir la diferencia entre los chistes sobre la hermana Bertrille, mi personaje, y los chistes sobre mí. Fue profundamente humillante. Me sentí denigrada como persona ”, repasó.

