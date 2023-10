escuchar

Harta de las opiniones sobre su cuerpo, Tara Reid decidió enfrentar los rumores de que la antigua y persistente especulación de que sufre desórdenes alimentarios. En una entrevista, la actriz de American Pie explicó, sin rodeos: “ No tengo anorexia y nunca la he tenido. Y definitivamente no tengo bulimia. Me aterroriza vomitar, así que eso nunca va a suceder. Y, además, amo demasiado la comida ”.

“Así que cualquiera que diga que soy anoréxica o bulímica está equivocado”, añadió. “Así que basta. Déjenme en paz. Vuelvan a molestarme con otra cosa, pero no con esas dos cosas. No está bien”, expresó la actriz en una entrevista publicada este jueves por Los Angeles Inquisitor. Allí, también abordó las versiones de que tiene parálisis de Bell, un trastorno neurológico que causa debilidad muscular y laxitud de la mitad del rostro. “ Eso es lo más ridículo que creo haber escuchado en mi vida”, dijo, y señaló que, simplemente, sonríe “un poco más de un lado que por el otro ”.

La actriz en un evento organizado por Netflix en Los Ángeles, en abril de 2023

“Soy conocida por eso”, añadió sobre su sonrisa, diciendo que es “la cosa más tonta” que en las redes y en algunos medios se especule que sufre de este padecimiento. La protagonista de Sharknado admitió, sin embargo, que los comentarios que recibe sobre su cuerpo y su apariencia desde el comienzo de su carrera le resultan hirientes y que a pesar del tiempo aún no logra comprender qué es lo que lleva a ciertas personas a decir “cosas tan terribles”.

“ A veces me encuentro con todos esos comentarios y me pregunto: ‘¿Cómo se ve el que está detrás de esos dichos? ¿Qué está haciendo? ¿Le gusta que lo molesten así?’. Porque no es justo y les garantizo que odiarían recibir un solo comentario de ese tipo. Duele mucho ”, añadió. “Me duele cuando leo todas estas cosas terribles. Pienso: ‘¿Por qué me odian tanto? ¿Qué fue lo que hice para que quieran destruirme de esa manera?’ Creo que la gente olvida que las celebridades somos seres de carne y hueso. No somos solo un personaje de dibujos animados”.

Tara Reid y Bo Derek en una escena de Sharknado 3 Prensa SyFy/Edelman - Archivo

Ya en 2021, Reid había enfrentado a quienes compartían comentarios vergonzosos sobre su físico en Instagram. “Dejá de odiar y empezá a amar”, escribió en ese momento. “ Nadie necesita que lo avergüencen por su cuerpo. Hacerlo no está bien, no es genial y a la gente le duele. Por favor, no seas una de esas personas ”, agregó, en respuesta a las críticas que recibió en el posteo de una fotografía en la que se la ve en traje de baño.

“No soy demasiado flaca, tengo un metabolismo alto”, explicó en ese mismo posteo. “Cualquier persona con un metabolismo alto entiende que es imposible subir de peso. Lo único que hago es comer”, indicó.

A principio de este año, Reid había disparado contra otro de los prejuicios de los que es víctima. “No estoy casada y no tengo hijos. Creo que, en Hollywood, si no tienes hijos o no estás casado eres juzgado”, disparó. Y dio más detalles sobre su teoría: “ Todavía piensan que soy la misma chica fiestera de hace 40 años. Pero, de repente, si tenés un hijo y te casás, inmediatamente creen que maduraste y lo consideran genial ”.

Tara Reid en 1999, en el pico de su carrera y antes de ser declarada una "chica fiestera" Archivo

“¿Qué pasa si no podés tener hijos o si no tenés la intención ni el deseo de casarte?”, disparó. “Ya no se puede juzgar a la gente por eso. Y es algo que considero realmente injusto en nuestra sociedad”, indicó, y nombró a otras mujeres de Hollywood, como Chelsea Handler y Jennifer Aniston, que también se pronunciaron sobre las presiones sociales de la maternidad. “Si está destinado a suceder, sucederá, pero nadie tiene derecho a exigirle eso a otro. Hay un montón de otros temas de los que se podría hablar en lugar de eso. Es necesario que la gente comience a respetar la privacidad de las artistas cuando se trata de temas personales de esta índole”, afirmó.

A finales de los noventa, Reid se había convertido en una cara notablemente popular por su trabajo en la saga American Pie y por sus participaciones en películas como El gran Lebowski o Leyenda urbana. La autoproclamada “madrina de la fiesta” fue toda una It Girl hasta principios de los 2000, cuando los medios y la industria la etiquetaron como una simple “chica fiestera”, al estilo de Paris Hilton o Nicole Richie, y, además, como una persona obsesionada con las cirugías. “ Fui la primera que comenzó a ser etiquetada de esa forma, pero la diferencia conmigo es que nunca hice videos sexuales ni algo malo. ¡Ni siquiera recibí una multa por exceso de velocidad! ”, indicó para diferenciarse de sus colegas.

