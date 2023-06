¿Qué le pasó a La Joaqui y por qué no hará más shows?

escuchar

La noticia de que La Joaqui se retirará de los escenarios por un tiempo indeterminado generó muchas dudas respecto al porqué de esta decisión. La artista popular de cumbia RKT —cuyo nombre original es Joaquinha Lerena De La Riva— se refirió a los motivos en sus redes sociales.

“Espero que todos estén bien. Hoy quiero compartirles una noticia personal. Debido a motivos de estrés traumático, he decidido tomarme un tiempo para cuidar mi salud y mi bienestar. Por esta razón, lamentablemente, no podré realizar más shows hasta nuevo aviso”, contó en una historia de Instagram para explicar su paso al costado.

Sumando contundencia a su decisión, eliminó todas sus publicaciones en esta red social y hasta quitó la foto de su perfil. En paralelo a estas acciones y su comunicado, el nombre de La Joaqui se volvió tendencia en Twitter, con sus fanáticos especulando respecto a las razones que llevaron a la artista marplatense a alejarse de los escenarios.

En este contexto, algunos recordaron que ella había manifestado padecer un trastorno de ansiedad desde los 13 años en una entrevista exclusiva que dio a LA NACION a mediados del año 2022. Previamente, también compartió con el público que, hasta hace un par de años atrás, tenía ataques de pánico antes de salir a dar cada show, lo cual comenzó a ocurrirle como resultado de haber sido víctima de violencia de género.

Además, ha contado que, en el pasado, tenía problemas de adicciones a drogas como la cocaína. Sin embargo, según sus propias palabras, aquellos momentos están superados y, actualmente, solo consume cannabis medicinal con el que trata el trastorno de ansiedad que la afecta.

“Hoy, si tengo una crisis de ansiedad, fumo, pongo una música relajante, me tomo un té de tilo y me relajo, sin dormirme”, había contado en el mencionado reportaje, en el que también dijo que “los artistas están expuestos al pánico y al miedo” y describió esto como “cargas energéticas muy complicadas”.

Pero todos estos antecedentes quedan para la especulación. Por el momento, lo único claro es que La Joaqui se tomó un tiempo de los escenarios en el que estará acompañada de su pareja y sus dos hijas, de 6 y 3 años.

Quién es La Joaqui

Esta cantante de 28 años es una de las referentes de la música popular y sus canciones están marcadas por un sonido urbano que combina la cumbia RKT —subgénero de la cumbia villera— con el reggaeton y el rap.

Su nombre real es Joaquinha Lerena De La Riva, pero alcanzó la fama como La Joaqui, poniéndole la voz a temas como “Butakera”, que la pusieron en el centro de los boliches y la escena actual.

Su trayectoria la llevó a ganar un premio Gardel, así como a colocar tres temas en el ránking de mayor reproducciones de Billboard. Así logró cosechar una gran cantidad de seguidores que bailan sus temas y escuchan sus letras, a menudo criticadas por sus menciones a la droga y al sexo.

“Cuando alguien te reclama por cierto mensaje que podés dar en una presentación y que no puede ser adecuado para un niño, interpelo a esos padres y les pregunto qué están haciendo para que el chico no se sienta atraído por Panam y me esté escuchando a mí. A mí, a los cinco años, me representaban artistas dirigidos a los niños, así que me preguntaría que están haciendo mal esos padres para enojarse porque el hijo escucha otro tipo de mensajes”, se defendió al respecto en su reportaje del 2022 para LA NACION.

