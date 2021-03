La Justicia desestimó el pedido de Cau Bornes para que Valeria Lynch le pague una cuota alimentaria

A finales del 2020, durante el trámite de divorcio, Cau Bornes le reclamó a Valeria Lynch una cuantiosa suma de dinero respecto a bienes gananciales y una cuota alimentaria de 80 mil pesos mensuales. Sin embargo, esta semana, la justicia falló a favor de la cantante, que no deberá pagarle nada a su exesposo.

Según documentos a los que pudo acceder LA NACION, el juez Gustavo Halbide desestimó el pedido de alimentos por parte de Bornes luego de considerar los argumentos de ambas partes.

Durante el procedimiento judicial, la cantante habló de Tais, la hija de Cau que decidió quedarse a vivir con ella, y manifestó que “se hace cargo en forma absoluta de los gastos de manutención de la hija de éste, con la que convive luego de la separación, no contando con ningún tipo de colaboración económica por parte de su padre, el señor Bornes”.

La defensa de Lynch también alegó que “del certificado que acompaña el señor Bornes, no surge que el mismo no se encuentre en condiciones de poder trabajar, resultando ser un artista que cuenta con recursos como para poder autosustentarse”.

Bornes no solo pedía cobrar una cuota mensual de 80 mil pesos, sino que se le restituya la obra social SADAIC. El cantante argumentaba que “desde su separación (...) su situación económica se ha visto empeorada, que al momento de iniciarse estas actuaciones,-noviembre del 2020-, se encuentra abonando un alquiler de $23.000, así como la universidad de su hija con una cuota mensual de $9000. Que posee un auto que no puede utilizar por no poder pagar los gastos de patente y seguro. Asimismo, manifiesta encontrarse en tratamiento psiquiátrico”.

“Es mi derecho. Mi abogado, Gabriel Turek, me dijo que con la reforma del código civil del 2015, el que se va de la casa tiene derecho de recibir algo porque hay que empezar de cero. Y si se hubiera ido ella de la casa, sería lo mismo”, había dicho Bornes a finales del 2020 en Confrontados, en Elnueve. “No quiero que me mantenga sino que es una compensación económica. Tengo la ley de mi parte. Ella trabajó en estos años y yo también”.

El artista aseguró que no tenía intención de aprovecharse de su exmujer. “Tengo derecho a recibir algo. Nunca estuve atrincherado como dijeron. En el 2008 nos casamos y ella tuvo un problema con la pareja anterior (Miguel Habud) y me dijo: ‘Esta casa es nuestra’, y la puso a nombre de los dos”, explicó en su momento. “Y después, en el 2012, la pasé otra vez a su nombre porque cumple una función femenina de madre. No pido una manutención sino una compensación por 24 meses, y el juez va a decir de cuánto será. Por buena onda yo le pasé la casa a su nombre”, explicó Bornes.

