La lista completa de las celebridades que competirán por cargos políticos en las PASO

Cinthia Fernández, Hernán Piquín, Brian Lanzelotta, Ariel Diwan y Carolina Losada son algunos de los famosos que buscan obtener el favor de las urnas en septiembre; por qué partido se presentan y cuáles son sus proyectos

Liliana Podestá PARA LA NACION

En septiembre se llevarán a cabo las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y los partidos políticos cerraron las listas con turbulencias y sorpresas. Muchos deciden que tener una cara famosa entre los precandidatos es un punto a favor, y en las últimas semanas el mundo del espectáculo se revolucionó con llamados, propuestas y tentaciones. Algunos se animaron a dar el paso, en cambio otros decidieron que no es su metier y se mantuvieron al margen, como El Dipy.

Una de las primeras en anunciar que iba a incursionar en política fue la bailarina y panelista Cinthia Fernández, a la que se le sumaron con el correr de los días el cantante Brian Lanzelotta, la periodista Carolina Losada, el bailarín Hernán Piquín y el productor teatral Ariel Diwan, entre otros. Ellos son los outsiders, los que vienen de otro sector que nada tiene que ver con la política, que buscan una banca gracias al factor “reconocimiento” en la boleta.

Cinthia Fernández, en la ciudad, por el Partido Unite

Mediática por excelencia, Cinthia Fernández ya dijo que seguirá en Los ángeles de la mañana (eltrece) y combinará su trabajo en los medios con el de la política (si es electa, claro). En principio se presenta como precandidata a diputada por el Partido Unite, que ya tiene en sus huestes a otra mediática, Amalia Granata. “Día muy importante para mí. ¡Ya soy precandidata! Espero que ustedes me acompañen porque realmente lo que vivo es lo que viven muchas mujeres que merecen ser escuchadas. ¡Para adelante como siempre en mi vida! #convoz”, escribió en sus redes Cinthia hace algunas semanas. “Así como me tomo en serio mi otro trabajo, también me todo en serio esto. La gente que me conoce sabe que soy muy profesional. En éste tiempo estuve estudiando muchísimo, tuve reuniones, leí un montón. Y aunque me cuesta dejar a mi familia, también hago esto por mis hijas y por todo lo que viví en mi vida”, se sinceró en LAM. “Es cierto que no tengo conocimientos políticos, pero tengo experiencia personal y voy a luchar por los derechos de las mujeres y los niños”, aseguró Fernández, que hace tiempo que le reclama al padre de sus tres hijas (Matías DeFederico) una manutención acorde a los tiempos que corren. “Me quiero abocar a las cuestiones de familia, como el tema de la ley de adopción. Pero sé que la política es integral y se tratan todos los temas. Quiero estudiar Ciencias Políticas”, cerró.

Brian Lanzelotta, en La Matanza, por el Partido Federal

Brian Lanzelotta se postula como concejal de La Matanza por el Partido Federal. “Con mucha alegría y felicidad les quiero contar que desde hace un tiempo vengo pensando en involucrarme un poco más con la gente de mi barrio. Y por eso con Miguel Saredi y todo el equipo del Partido Federal de la Provincia de Buenos Aires queremos ser la voz de La Matanza, esa voz que no se escucha, no se ve. Quiero escucharte, quiero saber cuáles son tus necesidades y transmitirlas al municipio para que dejemos de ser los del costado y pasemos a ser los del centro. Voy a trabajar por una Matanza más justa, equitativa y segura para todos los matanceros. Desde hoy me postuló a primer concejal de La Matanza por el Partido Federal. Espero contar con ustedes ya que ustedes desde hoy pueden contar conmigo”, anunció en sus redes sociales. “Cuando me llamaron lo pensé y entendí que puedo ayudar a los vecinos de mi barrio”, le dijo a LA NACION. “Hace falta un cambio y voy a escuchar las necesidades del matancero. No tengo experiencia en política, es verdad, ni terminé mis estudios pero tengo experiencia en vivir toda mi vida en un barrio pobre, abandonado e inseguro. Muchas veces me robaron a mí y a mi familia, y llevé a mi hermano Carlitos a un hospital que no tenía camas disponibles y lo atendieron en la ambulancia. Me pasa lo mismo que a la gente y eso es algo que no te lo da el estudio ni los años de política: te lo da vivir en un barrio como en el que vivo yo”. Brian aseguró que va a enfocarse en “seguridad y salud, porque la gente necesita vivir tranquila y más salitas de primeros auxilios, más camas en hospitales, más personal médico y más insumos”.

Hernán Piquín, en Pilar, por Avanza Libertad

Hernán Piquín, actualmente jurado en Showmatch La Academia, se postula como precandidato a concejal de Pilar, de la mano de José Luis Espert. “Tuve ofrecimientos de otras fuerzas políticas pero la de Avanza Libertad fue la propuesta más honesta. Voy a acompañar a Martín Tito, que es un abogado que trabaja y vive en Pilar y siempre estuvo cerca del pueblo, ayudando; lo conozco desde hace diez años y sé de su compromiso. Estoy número 3 en la lista de candidatos a concejal, y mi idea es poner el granito de arena en la cultura. Mi proyecto es que el Teatro de Pilar esté abierto todos los días, que haya artistas, funciones y que la gente tenga muchas ganas de ir al teatro. Me encantaría hacer un festival de verano con muchos artistas”, le confesó a Marcelo Tinelli.

Carolina Losada, en Santa Fe, por Juntos por el Cambio

Carolina Losada es precandidata a senadora nacional por Santa Fe (es rosarina) por Juntos por el Cambio, en una de las cuatro listas que presenta la coalición en las PASO. Ya se despidió de sus trabajos en Intratables y A24, y Radio Rivadavia: “me tomo licencia porque no vengo a militar la pantalla”, dijo en La noche de Mirtha, que conduce Juanita Viale en eltrece. Ya está haciendo campaña y su aporte está relacionado a la seguridad y a los niños. “Tengo en carpeta un proyecto de ley que se llama infancias protegidas y busca luchar contra la delincuencia infantil. En algún momento pensé en irme del país porque tengo pasaporte de afuera y oportunidades trabajo pero me dije ‘¿por qué me tengo que ir yo cuando tenemos todo para ser un país viable?’. Mi hermana milita desde chica y vino con esta propuesta. Todos los que integramos el equipo queremos devolverles las ganas a los argentinos. Con el populismo nos están llevando a lugares que me generan terror”.

Ariel Diwan, en Morón, por Juntos por el Cambio

El productor teatral Ariel Diwan, que durante años hizo Stravaganza junto a Flavio Mendoza, es candidato a concejal de Morón, por Juntos por el Cambio. “Me llegó el momento de agradecer y compartir todo lo que la vida me dio, gracias al esfuerzo y perseverancia. Mi familia me dio los recursos para poder avanzar, a pesar de la adversidad. Soy un agradecido de lo que he logrado. Tengo 46 años y cumplí grandes objetivos personales. Hoy siento que para seguir creciendo tengo que compartir con la gente mi experiencia, mis ganas, mi fuerza. Toda mi vida sucedió en Morón y es el lugar donde decido quedarme a dar. No tengo que salir a caminar el barrio para conocerlo, ya lo caminé toda mi vida. Sé perfectamente las cosas que funcionan y cuáles no. Qué se necesita y qué no se necesita más”, dijo en Vino para vos, en Net TV. “Soy parte de esa multitud silenciosa, agotada, que desea participar y estoy seguro de lo que puedo dar, y convencido de qué hay que hacer para mejorar. Dejemos de hablar del pasado, porque si arreglamos el presente, el futuro será próspero, sin dudas. Me preocupa mucho la seguridad, el hambre, los niños, las personas desamparadas, la salud, la educación, los abuelos y la falta de trabajo”.