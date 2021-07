El Dipy desmintió su candidatura para las elecciones de 2021

A pesar de que a principios de mes había anticipado que “por ahora” no estaba listo para introducirse en la carrera electoral, por no sentirse convencido por nadie, el cantante David Adrián “El Dipy” Martínez se presentó en el último tiempo como un férreo opositor y su nombre circuló ayer, durante el cierre de listas, como candidato a concejal en La Matanza por el espacio que encabezará el neurocientífico Facundo Manes.

La noticia sorprendió, ya que El Dipy se había mostrado cerca del expresidente Mauricio Macri, con quien incluso se reunió, en junio. Sin embargo, el cantante se encargó hoy de desmentir su candidatura. “Si querés entrar en política, tenés que tranzar. Yo no tranzo. Prefiero armarme un partido propio antes”, aseguró Martínez -quien había surgido como uno de los posibles candidatos oursiders- en un hilo de tuits.

“¿En serio pensaron todo lo que se dijo ayer de mí? Que iba con este, y con el otro. No estoy con peronistas, ni con radicales, ni con Juntos por el Cambio. Estoy solo, sin un peso”, comenzó El Dipy, en su cuenta de Twitter.

Si algún día puedo juntar la plata para poder armar un partido y llegar, Firmo adelante de todas las cámaras de televisión y ante escribano público, que dono, todos los meses que cobre el 100% de mi sueldo a una escuela distinta. — Eldipypapaok (@eldipypapaok) July 25, 2021

El cantante de cumbia también se refirió a su idea de crear su propio espacio. “Si algún día puedo juntar la plata para armar un partido y llegar, firmo adelante de todas las cámaras de televisión y ante escribano público que dono, todos los meses que cobre, el 100% de mi sueldo a una escuela distinta”, sostuvo.

“Yo no soy [la legisladora porteña del Frente de Todos] Ofelia Fernández, no soy un garca mentiroso como todos y todes”, sostuvo El Dipy, quien dijo que no quiere vivir “de lo que paga el Estado, que sale del bolsillo de la gente”, sino que desea que, en el caso de alguna vez cobrar dicho sueldo, “vuelva a la gente y a sus hijos, para que puedan estudiar”.

Martínez comentó que vivió siempre de su trabajo y que la gente pudo optar si escuchar sus canciones o no. “Con eso pude tener lo poco que tengo. No soy un parásito, soy un laburante. Todo lo que digo en la tele y acá, es lo que pienso. No traiciono por plata lo que digo”, manifestó.

Toda la vida viví de mi trabajo.

La gente siempre eligió si escucharme o no y con eso pude tener lo poco que tengo.

No soy un parásito.

Soy un laburante. Todo lo que digo en la tele y acá, es lo que pienso.

No traiciono lo que digo por plata — Eldipypapaok (@eldipypapaok) July 25, 2021

Por último, expresó: “Siempre con el pueblo, siempre”.

LA NACION