Brian Lanzelotta se mete en política: “A diferencia de Echarri o El Dipy, no estoy de ningún lado de la grieta”

Con un spot de 15 segundos, Brian Lanzelotta (31) lanzó su candidatura a concejal del partido de La Matanza por el Partido Federal. Entrevistado por Paulino Rodrigues en El Noticiero (LN+), el ex Gran Hermano habló de sus orígenes en la localidad de La Tablada, de la necesidad de escapar de la grieta y de sus motivaciones para incursionar en la política.

“Hola. Soy Brian Lanzelotta y yo quiero ser tu voz en La Matanza”, sostiene el cantante tropical y ex Gran Hermano en su primer spot difundido en las redes sociales. Con la mira puesta en conseguir una banca en el Concejo Deliberante del partido bonaerense, se refirió a cuáles son sus motivaciones personales para ayudar a los vecinos.

Lanzelotta reconoció que aceptó la propuesta de Miguel Saredi y explicó cuáles fueron sus motivaciones para participar en la arena política. “Venía con ganas de incursionar, de meterme de lleno, de comprometerme un poquito con mi barrio. Yo no me siento un político, me siento un matancero que quiere llevar las inquietudes e inseguridades del vecino al municipio”, enumeró.

Tras recordarle que el peronismo gobierna ininterrumpidamente en La Matanza desde 1983, Paulino Rodrigues le consultó cómo su aporte contribuiría a mejorar la situación del partido más grande de la provincia de Buenos Aires y el cantante tropical explicó su postura. “Yo no vengo a criticar a nadie, yo vengo a sumar. Como figura pública tengo la posibilidad de hacer que se escuchen lo que yo llamo ‘voces invisibles’. Criticando no vamos a ningún lado, yo no estoy ni de un lado de la grieta ni del otro”, lanzó.

Ante la pregunta sobre su identidad política, Lanzelotta sostuvo: “Soy peronista. El peronismo es el peronismo, el kirchnerismo es el kirchnerismo, el radicalismo es el radicalismo y el PRO, el PRO. Creo que están muy marcadas las diferencias”. Después de que Rodrigues le recordara que por su naturaleza de partido de masas, en el peronismo convivieron figuras disímiles como Carlos Menem y Néstor Kirchner, el cantante sentó su postura y citó una recordada frase del expresidente Mauricio Macri. “El peronismo fue [Juan Domingo] Perón. Después pasaron cosas”, sintetizó.

“Ni El Dipy ni Echarri”

Esta semana, luego de coincidir en A dos voces (TN) con la precandidata de Juntos por el Cambio Carolina Losada, el cantante popular conocido como El Dipy prefirió no dar precisiones sobre si participará o no en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO). Sobre él, Lanzelotta se deshizo en elogios y ratificó que, pese a las diferencias de enfoques, lo admira por su lucha. “Me parece perfecto [que se meta en política] siempre y cuando sea para el bien del barrio. Yo lo conozco, somos amigos. De política no hablé nunca con él, pero respeto su opinión. Muchas de las cosas que dice coincido y en otras no. Él quiere lo mejor para La Tablada y yo también: somos los dos del mismo barrio. Cada uno lo que quiere es ayudar desde su lugar. Está bueno eso”, sostuvo.

En esa línea, Lanzelotta habló con el programa Por si las moscas, y aseveró que “a diferencia de Echarri o El Dipy” él no está “de ningún lado de la grieta”.

LA NACION