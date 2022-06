La lucha de Noemí Alan contra la depresión y sus adicciones: “Quería terminar con mi vida”

Tras confesar que se encuentra en un tratamiento contra la depresión, Noemí Alan reapareció públicamente y habló sobre sus adicciones, sobre cómo fueron esos días oscuros de su vida y contó cómo fue volver al teatro y debutar en la revista a los 63 años.

“Estoy en tratamiento por la depresión. Empecé antes de la pandemia, primero por el alcohol y luego con la depresión”, comentó la actriz este jueves en el piso de Nosotros a la mañana. Sin embargo, Alan confesó que no fue la primera vez que tuvo que pedir ayuda: “ Yo me la pasaba tirada en la cama, no me cocinaba, no le cocinaba a los chicos. No hacía nada. Solo salía a comprarme cigarrillos y alcohol. Empecé a tener pensamientos malos, de cosas feas y entonces una noche la llamé a mi hija y le dije que llamáramos a Emergencias porque me quería internar. Quería terminar con mi vida ”, confesó.

Tras asegurar que la depresión “es un círculo vicioso”, “La Tana” advirtió que todo el tiempo tenía recuerdo de las cosas feas que le pasaron en la vida en vez de las buenas. “Fue más fácil para mí dejar la cocaína que la depresión y el alcohol. Hace 35 años que no consumo. Quería tener hijos sanos y esa fue una meta que me ayudo a dejarla”, indicó.

Sobre cómo fueron sus comienzos en el mundo de las drogas, recordó: “Una noche estaba en una fiesta en el Alvear y todo el mundo estaba muy arriba y yo estaba muerta porque trabajaba mucho. Fuimos al baño y una amiga me ofreció. Primero lo hacía socialmente, me la regalaban. Yo vivía sola en un piso en Libertador y venían todos a mi casa, pasábamos la noche así. Un adicto siempre tiene una excusa para consumir o porque está contento o triste”.

Mientras asegura que dejar el alcohol fue más complicado porque “está en todos lados”, la actriz reveló qué hace cuando va a una fiesta o reunión para no tentarse. “Yo por ejemplo para las fiestas, después de las 12 cuando viene todo el brindis ya me voy a dormir. Porque te tentás y sufrís”, indicó. Y enseguida aclaró que su dependencia a la bebida se acrecentó cuando se separó de su exmarido Edgardo Moreira. “La cosa se detonó cuando me separé porque yo me había casado para toda la vida. Me banqué que fuéramos amigovios, novios de fin de semana, pasé por todas las etapas para no separarme y eso me hizo mucho daño ”, confesó.

“Me salvó el amor de mis hijos. De la gente del medio me alejé totalmente. Igual yo no consumía con gente del medio. Nunca consumí con el Facha Martel, ni lo vi. Esto me trajo problemas laborales porque pensás que no se nota y se da cuenta todo el mundo”, expresó quien le dio un gran consejo a aquellos que estén pasando por la misma situación: “Recomiendo que busquen ayuda, que solo no se puede. Tenés que alejarte de toda la gente negativa que tenés alrededor, es una etapa muy difícil”, advirtió.

Mientras asegura que ahora está recuperando las cosas lindas que le pasaron en la vida como los viajes y el teatro, la sex symbol de los ‘80 contó cómo fue volver a las tablas con Cobra K. “ A los 63 años debuté en la revista. Yo nunca había hecho porque era vergonzosa y además creía que una vedette tenía que saber bailar y cantar, ser completa y yo prefería ser actriz . Me perdí mucho cine por no mostrar las lolas, porque yo siempre salí en bikini; nunca en bolas”, recordó.

Por último, habló del amor y aseguró que estar en pareja no está dentro de sus planes. “No creo que vuelva a enamorarme, al menos no a casarme ni a convivir con nadie. Ya estoy acostumbrada a estar sola, a comer cuando se me antoja y estar en chancletas todo el día”, explicó entre risas quien vende ponchitos tejidos para perros para ganarse la vida.