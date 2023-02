escuchar

En la noche del sábado, Noemí Alan dio el presente en Secretos Verdaderos (América) y, además de recordar los momentos más destacados de la carrera en el mundo del espectáculo que la llevó a convertirse en un ícono en la década de los 80, reveló el trauma de la infancia que continúa presente en su vida: la violencia intrafamiliar que debió enfrentar cuando era apenas una niña.

Fue furor en los 80, trabajó con los grandes y hoy revela un trauma que la persiguió toda su vida

A lo largo de la década de los 80, Noemí Alan fue uno de los nombres principales de las carteleras no solo de cine sino también del teatro, rubro en el que se introdujo tras dar sus primeros pasos en el ambiente de la farándula como vedette. En los picos de su carrera, trabajó con grandes de la movida televisiva como Gerardo Sofovich, Jorge Porcel, Juan Carlos Calabró y hasta Tato Bores.

Sin embargo, y a pesar de la fama y el éxito, siempre llevó consigo el horrible recuerdo de haber crecido en un hogar atravesado por la violencia. “Mi papá tenía mucha plata porque fue el primero en hacer los carritos de la costanera. Me acuerdo que llenaba cajones de manzana con plata. La ponía en el baúl del auto, se iba y volvía cuando se le terminaba. Mientras tanto, mi mamá trabajaba y le guardaba la plata”, relató diálogo con Luis Ventura en el marco de Secretos Verdaderos.

Noemi Alan, Adriana Brodsky, Gerardo Sofovich y Luisa Albinoni

Para dejar en claro que solo él se beneficiaba de dicha abundancia económica, remarcó: “Pese a que a él le iba bien por ahí, nosotros andábamos sin zapatillas. Pero le teníamos mucho miedo porque era pegador. Mi mamá le temía mucho”.

Avanzada la entrevista, Noemí Alan se animó a relatar las dolorosas experiencias que atravesó durante su infancia y adolescencia. “Terror, esa es la sensación. Era abusivo sexualmente. No pudo tener una relación normal ni penetrarme pero sí me hacía otras cosas”, detalló. Y agregó: “Un día apareció en la casilla donde vivíamos, yo estaba en la cama... Mi mamá me había dejado sola con él porque se había ido a buscar a la policía”.

Noemí Alan con su exmarido, Edgardo Moreira archivo

En cuanto a cómo su madre decidió separarse de su padre y huir de la casa que compartían, reveló que se dio en medio de un altercado que pudo haber terminado con su vida. “La separación y cuando nos fuimos de casa fue porque una vez él la tenía arrinconada contra una pared pegándole (a su madre) y yo agarré un cuchillo de la cocina, y cuando se lo fui a clavar mi mamá me agarró la mano. Ahí decidió que no daba para más y nos teníamos que ir”, detalló, sobrepasada por la emoción de volver a hablar del doloroso episodio.

No obstante, ese no fue el final de su vínculo con el hombre. Años después, su ahora exmarido Edgardo Moreira le insistió para que lo buscara y, cuando dieron con su paradero, ella se apiadó de la situación en la que se encontraba. “Lo vi hecho pelota, no tenía dónde vivir. Le hicimos una habitación y un baño en una quinta de San Vicente para que estuviera ahí”, admitió.

