La lucha de Martín Carrizo contra el ELA: "Jamás me pregunté por qué a mi, me pregunté para qué" Crédito: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 28 de septiembre de 2020 • 19:13

En noviembre de 2019, Cecilia "Caramelito" Carrizo decidió hacer pública la lucha de su hermano Martín contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), enfermedad que le fue diagnosticada cinco años atrás. Desde ese momento, comenzó una gran campaña para recaudar los 6 millones de pesos que el músico necesitaba para iniciar un tratamiento en Estados Unidos. Instalado en Miami, el baterista habló sobre como se encuentra hoy y reveló el emprendimiento que encaró para poder seguir cubriendo sus gastos.

"Esto que tengo yo es muy violento", leyó Matías Martin en Basta de Todo, por la Metro. Conectado a través de una llamada vía Zoom, Carrizo le enviaba por escrito sus declaraciones. "En un momento el músculo empieza a fascicular y termina desapareciendo", explicó sobre el ELA. El tratamiento que realiza actualmente, y que es innovador, busca reconstruir ese músculo perdido. "Un día mío es larguísimo. Incluye viajes, unas 400 inyecciones... ¡Estoy hecho un colador!", agregó poniéndole un poco de humor a la situación.

A pesar de la crudeza de la enfermedad que padece, Martín se muestra optimista. "Jamás me pregunté por qué a mi, con todo lo bueno que me pasó en la vida eso no cabía; me pregunté para qué", reflexionó. "Creo que detrás de todo este sufrimiento hay una misión, que tiene que ver con los que vienen después".

Agradecido por el cariño de la gente, que donó el dinero necesario para que pueda viajar a tratarse, esta vez el exbaterista del grupo A. N. I. M. A. L. decidió lanzar una colección de remeras. Con la venta de estos diseños exclusivos, que reflejan diferentes etapas de su carrera como los años que tocó junto a Gustavo Cerati y el Indio Solari, Carrizo seguirá solventando el tratamiento en Miami.

"Él quiere devolver algo, sentir que le está dando algo al que lo ayuda", explicó Matías Martin. "Al que no le alcance para comprar una, todavía puede colaborar aunque sea con un peso", agregó.

El saludo de Facundo Arana y León Gieco

"Yo estoy conmovido y feliz de que gracias a la potencia de la palabra de amigos y la gente que lo ama, Martin decidió no tirar la toalla", dijo Facundo Arana, uno de los invitados del programa y amigo de Carrizo. "Yo estuve en un lugar así alguna vez, con ganas de tirar la todo, y conozco el potencial del que viene y te levanta de la cama para decirte, 'vamos, un día más'", reflexionó. "Estoy muy orgulloso de él, de ver cómo a pesar de que lo van a seguir haciendo un colador, decide no bajar los brazos".

Arana elogió el talento del músico, de quien se confesó admirador. "Estamos hablando de uno de los mejores bateristas del mundo, como si a Messi de pronto le dejaran de andar las piernas", comparó. "Martín se va a poner atrás de una batería y va a volver a tocar. Sos un ejemplo querido", le dijo.

"Es una persona maravillosa, todo el mundo lo quiere, irradia buena onda. Yo tengo un gran afecto por él", expresó León Gieco a través de un mensaje grabado. "Lo frecuenté mucho cuando iba con Abel Pintos a grabar a su estudio, Abel era chiquitito", recordó. "Voy a hacer fuerza para que se cure".

Desde Miami, la enfermera que lo acompaña en este proceso, Noelia, también se refirió al artista con hermosas palabras. "Yo no lo tomo como un trabajo, porque me acostumbré a vivir con él todos los días y lo hago con todo el amor del mundo".

Conforme a los criterios de Más información