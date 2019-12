El emotivo video de "Caramelito" Carrizo sobre su hermano: "Martín sana"

El músico ya viajó a Miami para empezar el tratamiento alternativo contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica Crédito: Instagram

Cecilia " Caramelito" Carrizo compartió un emotivo video en sus redes sociales titulado " Martín sana", donde se ve cómo avanza la salud de su hermano. El baterista ya viajó a Miami y empezó un nuevo tratamiento para la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). Desde que la animadora infantil hizo público el caso de su hermano, muchos se conmovieron con su historia y colaboraron con la campaña para concretar el viaje a Estados Unidos.

Todo comenzó hace un mes, cuando Carrizo compartió en su cuenta de Instagram un pedido desesperado: rogaba que cada persona donara 100 pesos para poder así afrontar los gastos para que su hermano iniciara un tratamiento que podía mejorar en gran medida su calidad de vida. Gracias a la participación de la periodista en la mesa de Mirtha Legrand y en el programa Quien quiere ser millonario,, y a la difusión que alcanzó en los medios de comunicación, el caso tomó gran visibilidad.

También se sumaron muchos músicos amigos del baterista, quienes organizaron un recital a beneficio para aportar también su granito de arena a la causa. Gracias a la ayuda de todos, el sueño se cumplió y juntaron los 6 millones de pesos necesarios.

"Martín Sana", el video de Caramelito Carrizo mostrando la evolución de su hermano 07:43

Video

En el video se ve el momento en que Carrizo le aplica las inyecciones en el brazo a su hermano, tal como había comentado en varias entrevistas: "Yo le estoy aplicando sus medicinas. Le aplico 25 por día; me enseñó una amiga que es médica", explicaba hace un mes. En este sentido, dejaba en claro que no lo hacía un profesional porque el tratamiento no existe en la Argentina y nadie se puede comprometer a hacerlo. "Los médicos acá nos dicen que no existe nada para este diagnóstico", sentenciaba. Martín estará durante los próximos cuatro meses en Estados Unidos para seguir recibiendo la medicación de manera intensiva.

El artista recibió la noticia de que existía un tratamiento para mejor su vida en el momento justo, cuando estaba a punto de rendirse: "La noticia nos llegó gracias a un paciente diagnosticado al mismo tiempo que Martín; un muchacho argentino que vive en Miami y probó el tratamiento, que hace que los músculos vuelvan a tomar volumen. Hace snowboard ahora", contaba esperanzada Caramelito en una de sus apariciones televisivas para hablar del caso.

Por otro lado, aunque la enfermedad no tiene cura, el tratamiento experimental podría cumplirle otro sueño a Martín: volver a tocar la batería, ya que por los dolores y la falta de tono muscular le resulta imposible hacerlo. Bajo el mensaje: "Desde arriba nos están cuidando. Nunca, nunca, nunca bajes los brazos", Carrizo pone toda su fe en que el tratamiento mejore la salud de su hermano. "Martín sana con ustedes", escribió en el epígrafe del conmovedor video.