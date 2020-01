La lucha de Ulises Jaitt a casi un año de la muerte de su hermana Natacha

A casi un año de la muerte de su hermana Natacha, Ulises Jaitt lucha por saber la verdad y por la tenencia de sus sobrinos Crédito: Instagram

El 23 de febrero se cumplirá un año de la muerte de Natacha Jaitt. Sin ninguna sentencia judicial y con varias dudas al respecto, su hermano Ulises Jaitt contó cómo es su día a día y aseguró que su lucha por la verdad continúa.

Tras haberse hecho cargo de sus dos sobrinos, el conductor de El show del espectáculo expresó: "Los chicos están bien. Antonella (21) está de vacaciones en Brasil. El menor pasó de año, no se llevo ninguna materia. Estoy esperando la tenencia, que aun está en trámite. Ni sé cómo atravesé todo este año, ni sé como hice para estar en todo. Siempre me ocupé de la parte educativa de Valentino, de llevarlo a los médicos, pero ahora depende íntegramente de mí, no tengo ayuda económica de nadie. A veces pienso que es una pesadilla y que me voy a despertar".

"Sueño con ella (en referencia a Natacha) cada dos por tres. La veo bien pero no llega a decirme nada. Nunca soñé un diálogo. Me siento solo. Además, al vivir en la casa de ella, me invaden mucho los recuerdos, no veo la hora de mudarme porque me hace mal", reveló angustiado.

En cuanto a cómo sigue la causa judicial, Ulises volvió a confirmar sus sospechas y apuntó al dueño del lugar donde murió su hermana como el máximo responsable. "No tengo dudas que la mataron. Vengo investigando hace tiempo con una forense. Voy a exigir que se haga justicia y citen a declarar a todos los que estuvieron ahí". Para mí el máximo responsable de esto se llama Gonzalo Rigoni, el dueño del lugar. Estoy seguro que le puso algo en la bebida", denunció públicamente.

Tras asegurar que Natacha estaba en peligro desde hacía tiempo, advirtió: "Ella se metió en lugares muy oscuros, se metió en terrenos muy delicados de la pedofilia. Estoy seguro que esto es un vuelto de eso. Fue premeditado. Yo estaba de vacaciones en Brasil y ahí aprovecharon". Y enseguida recordó la ultima charla que tuvo con su hermana: "Fue un día antes de su muerte, después de las denuncias que hizo por violación que quedaron sin merito por falta de pruebas. Y al otro día la mataron", señaló Ulises Jaitt, quien aseguró que llegará hasta las últimas consecuencias para que se sepa la verdad.