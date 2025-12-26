La romántica Navidad de Jennifer Aniston junto a su novio, Jim Curtis: “Todo mi amor”
La protagonista de Friends compartió en sus redes sociales algunas postales de la celebración que se llevó a cabo en su casa
- 4 minutos de lectura'
Jennifer Aniston descorrió el velo de su cuidada intimidad y compartió con sus millones de seguidores un vistazo de cómo celebró la Navidad junto a su novio, Jim Curtis.
En un carrusel que la protagonista de Friends compartió este jueves en su cuenta de Instagram pueden apreciarse algunas postales de ese día espacial. Una de las que más llamó la atención fue la que muestra a su pareja a pura sonrisa, sosteniendo a un bebé.
“Les mando todo mi amor. ¡Felices fiestas!”, escribió la actriz de 56 años junto a la publicación, que también incluye varias fotos de sus cachorros frente a su árbol de Navidad y una mirada panorámica de la vista desde su terraza.
Esta es la primera Navidad que la actriz pasa junto a Curtis luego de haber blanquado su relación. Es que si bien están juntos desde hace un tiempo, las muestras de amor en público -específicamente, en las redes- tardaron en llegar. Recién en noviembre, el hipnoterapeuta compartió una serie de fotos en blanco y negro de su reciente fiesta de cumpleaños. “Si esto es un sueño, no quiero despertar”, escribió al pie del carrusel, que comenzaba con una imagen de Aniston abrazándolo por detrás.
Esa misma imagen, pero desde otro ángulo, era la que la actriz había compartido en sus redes días antes, para oficializar el romance. “Feliz cumpleaños, mi amor preciado”, escribió la estrella junto a un corazón rojo.
Ese mismo mes, la actriz habló por primera vez de Curtis en una entrevista publicada por la revista Elle. “Es simplemente extraordinario”, confió, notablemente enamorada. Aniston mostró su admiración por su nuevo novio: “Ayuda a muchas personas. El hipnotismo es una de las muchas cosas que hace”, aclaró sobre este coach espiritual. “Es muy especial, muy normal y muy amable, y quiere ayudar a la gente a sanar, a superar sus traumas y estancamientos para alcanzar la claridad. Es algo hermoso a lo que dedicar tu vida”, explicó.
La protagonista de The Morning Show se había mostrado junto a su amado en el estreno de la cuarta temporada de la serie en la que comparte elenco con Reese Witherspoon. Hasta allí, llegaron de la mano y si bien no posaron juntos sobre la alfombra roja, él en ningún momento dejó de mirarla desde un costado con total admiración.
La relación de Aniston y Curtis se hizo pública en julio, luego de que un paparazzi los fotografiara juntos. "Están saliendo de manera informal y divirtiéndose", dijo una fuente a People aquel entonces. “Los presentó un amigo y empezaron a conocerse como amigos. Jen había leído su libro y conocía su trabajo”, sumó, en referencia al desempeño de Curtis como autor y coach de vida. “Es muy diferente a cualquier hombre con el que ella haya salido antes”, sentenció.
Curtis, de 50 años, se define en su página web como un “pionero del bienestar”, “entrenador” y “un maestro hipnotista”. Tras un largo recorrido en empresas de salud del sector privado, decidió emprender su propio camino. Actualmente, utiliza la hipnoterapia y el entrenamiento intuitivo como herramientas para ayudar a sus clientes. Su trabajo se enfoca en reprogramar la “ansiedad”, el “trauma” y los “bloqueos mentales”.
En sus ejercicios aplica "tácticas de manifestación" para que sus pacientes se liberen de “viejas identidades” y se adapten a una versión de sí mismos que atraiga “amor, riqueza, oportunidades y alegría con facilidad”.
Su cartera de clientes incluye a varias celebridades: la modelo Miranda Kerr, Julianne Hough, Nina Adgal y Chrissy Teigen son algunos de los nombres famosos que recurrieron a sus servicios. Aniston ya seguía su trabajo en redes sociales antes de iniciar la relación y recomendó sus publicaciones en más de una ocasión. En cuanto a su vida personal, Curtis estuvo casado con Rachel Napolitano, con quien tiene un hijo adolescente llamado Aidan.
- 1
El accidentado paso de Sean Penn por La familia Ingalls: “Nunca más volvió al set”
- 2
Qué se sabe de la salud de Christian Petersen hoy, viernes 26 de diciembre
- 3
Así fue la primera Navidad de Nicole Kidman sin Keith Urban: “Todo lo que deseaba”
- 4
Las nuevas parejas de famosos de 2025: las que sorprendieron, las que oficializaron y las que no duraron ni un año