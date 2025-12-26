La romántica Navidad de Jennifer Aniston junto a su novio, Jim Curtis: “Todo mi amor”

Jennifer Aniston descorrió el velo de su cuidada intimidad y compartió con sus millones de seguidores un vistazo de cómo celebró la Navidad junto a su novio, Jim Curtis.

En un carrusel que la protagonista de Friends compartió este jueves en su cuenta de Instagram pueden apreciarse algunas postales de ese día espacial. Una de las que más llamó la atención fue la que muestra a su pareja a pura sonrisa, sosteniendo a un bebé.

“Les mando todo mi amor. ¡Felices fiestas!”, escribió la actriz de 56 años junto a la publicación, que también incluye varias fotos de sus cachorros frente a su árbol de Navidad y una mirada panorámica de la vista desde su terraza.

Esta es la primera Navidad que la actriz pasa junto a Curtis luego de haber blanquado su relación. Es que si bien están juntos desde hace un tiempo, las muestras de amor en público -específicamente, en las redes- tardaron en llegar. Recién en noviembre, el hipnoterapeuta compartió una serie de fotos en blanco y negro de su reciente fiesta de cumpleaños. “Si esto es un sueño, no quiero despertar”, escribió al pie del carrusel, que comenzaba con una imagen de Aniston abrazándolo por detrás.

Esa misma imagen, pero desde otro ángulo, era la que la actriz había compartido en sus redes días antes, para oficializar el romance. “Feliz cumpleaños, mi amor preciado”, escribió la estrella junto a un corazón rojo.

Ese mismo mes, la actriz habló por primera vez de Curtis en una entrevista publicada por la revista Elle. “Es simplemente extraordinario”, confió, notablemente enamorada. Aniston mostró su admiración por su nuevo novio: “Ayuda a muchas personas. El hipnotismo es una de las muchas cosas que hace”, aclaró sobre este coach espiritual. “Es muy especial, muy normal y muy amable, y quiere ayudar a la gente a sanar, a superar sus traumas y estancamientos para alcanzar la claridad. Es algo hermoso a lo que dedicar tu vida”, explicó.

El 17 de noviembre, Aniston y Curtis posaron juntos en un exclusivo evento que se llevó a cabo en Los Ángeles Michael Kovac - Getty Images North America

La protagonista de The Morning Show se había mostrado junto a su amado en el estreno de la cuarta temporada de la serie en la que comparte elenco con Reese Witherspoon. Hasta allí, llegaron de la mano y si bien no posaron juntos sobre la alfombra roja, él en ningún momento dejó de mirarla desde un costado con total admiración.

Aniston y Curtis compartieron un viaje de vacaciones a Mallorca Grosby Group - G3/The Grosby Group

La relación de Aniston y Curtis se hizo pública en julio, luego de que un paparazzi los fotografiara juntos. "Están saliendo de manera informal y divirtiéndose", dijo una fuente a People aquel entonces. “Los presentó un amigo y empezaron a conocerse como amigos. Jen había leído su libro y conocía su trabajo”, sumó, en referencia al desempeño de Curtis como autor y coach de vida. “Es muy diferente a cualquier hombre con el que ella haya salido antes”, sentenció.

Curtis, de 50 años, se define en su página web como un “pionero del bienestar”, “entrenador” y “un maestro hipnotista”. Tras un largo recorrido en empresas de salud del sector privado, decidió emprender su propio camino. Actualmente, utiliza la hipnoterapia y el entrenamiento intuitivo como herramientas para ayudar a sus clientes. Su trabajo se enfoca en reprogramar la “ansiedad”, el “trauma” y los “bloqueos mentales”.

En julio, Aniston fue vista disfrutando de un momento tranquilo en un yate en Mallorca, España, donde el hipnoterapeuta Jim Curtis le dio un masaje de espalda y las imágenes despertaron los rumores de romance G3/The Grosby Group

En sus ejercicios aplica "tácticas de manifestación" para que sus pacientes se liberen de “viejas identidades” y se adapten a una versión de sí mismos que atraiga “amor, riqueza, oportunidades y alegría con facilidad”.

Su cartera de clientes incluye a varias celebridades: la modelo Miranda Kerr, Julianne Hough, Nina Adgal y Chrissy Teigen son algunos de los nombres famosos que recurrieron a sus servicios. Aniston ya seguía su trabajo en redes sociales antes de iniciar la relación y recomendó sus publicaciones en más de una ocasión. En cuanto a su vida personal, Curtis estuvo casado con Rachel Napolitano, con quien tiene un hijo adolescente llamado Aidan.