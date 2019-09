La mala noche de Sol Pérez: el blooper del vestido y un ataque malintencionado

El vestido de Sol Pérez le jugó una mala pasada Crédito: Gerardo Viercovich

Se llevó a cabo anoche una nueva entrega de los premios Martín Fierro de Cable. Una de las fiestas más esperadas de la televisión argentina reunió a los famosos más destacados del ambiente en una gala en el hotel Panamericano. Sin embargo, para Sol Pérez no fue una de sus mejores noches. La conductora que estaba nominada por su programa Online, que se emite por KZO, llegó súper feliz a la celebración pero ya durante la alfombra roja comenzaron los problemas para ella.

Con un look muy Jessica Rabbit, la joven comenzó a desfilar ante la mirada de los panelistas del programa La Jaula de la Moda, Fabián Medina Flores, Mariano Caprarola y Claudio Cosano pero, en una de las pasadas tuvo un percance con su vestido. El extenso tajo, más las plumas le jugaron una mala pasada y se engancharon en su taco. Frente a esto, Medina Flores intentó ayudarla y al acomodarle el vestido, no calculo bien y lo corrió de más haciendo que quedara al descubierto más de lo debido. Con mucho oficio, la nominada siguió adelante mostrando su look como si nada hubiese pasado, aunque enseguida la imagen se viralizó en todas las redes sociales.

El percance de Sol Pérez con su vestido 00:36

Video

"Cuando la vi le propuse que venga caminando desde la cámara porque sabía que no la iban a reconocer por su look y su peinado. Estaba muy diferente a como solemos verla", comenzó a explicar el panelista de La Jaula de la moda en comunicación telefónica con Involucrados. "Vi que se le había enganchado el tajo con el taco y quise ayudarla. No era mi intención de ninguna manera incomodarla. La idea es que todos se luzcan", explicó Medina Flores.

Sin embargo, esto no enojó a Sol, quién lo tomo como una pequeña y hasta graciosa anécdota. De hecho, comparado con lo que iba a sucederle minutos después, esto era un detalle. ¿Qué pasó? Ya una vez dentro del salón y con la ceremonia en marcha, la mediática, que al parecer sigue despertando mucha envidia entre sus pares, fue víctima de una gran maldad, según ella aseguró.

"Me pusieron remolacha en el asiento para que me manche el vestido y simular como si estuviera con el período", contó visiblemente afectada y continuó: "No entiendo cómo llegó ahí. La remolacha era parte del menú de entrada y mi vestido apareció recién manchado a la altura del postre. Yo me levante 5 veces durante la fiesta a saludar a la gente. Es raro que no me haya manchado antes", explicó dando a entender que alguien había puesto adrede la remolacha para hacerla pasar un mal momento.

Sol Pérez tuvo varios dolores de cabeza anoche durante la entrega de los premios Martín Fierro de cable Crédito: Gerardo Viercovich

Luego, contó cómo fue su reacción al ver la situación: "Me quería morir. No sabía cómo hacer para irme de la fiesta y que no piensen que estaba indispuesta o que soy una sucia. Si una productora de KZO no me avisa, camino toda la noche con el vestido manchado y piensan cualquier cosa", contó Sol indignada.

Mientras que Luis Ventura, presidente de APTRA, aseguró que ya pidió las cámaras de seguridad de la fiesta, la modelo mostró en vivo la mancha del vestido. "Yo lo tengo que devolver. Intente sacar la mancha con toallitas desmaquillantes pero no salió", expresó frente a la mirada atónita de sus compañeros del ciclo de América.

Cansada de ser el blanco de críticas y romances inventados, la rubia confesó: "Esto no me lo esperaba, siempre me critican y nada más. Tirarme remolacha en el asiento no lo hace ni un nene de quinto grado. Voy a pagar derecho de piso eternamente".

Pero eso no fue todo. Además del blooper del tajo y la maldad de la remolacha, Pérez se encontró cara a cara con Mariano Caprarola, el asesor de moda que días atrás lanzó el rumor de que Sol estaba saliendo con el productor Guillermo Marín."Se acercó y me dijo: 'Te pedí disculpas en una nota'. Fue raro porque no lo hizo personalmente. Le dije que igual le iba a mandar carta documento porque no es gracioso lo que dijo", concluyó la rubia.