Sol Pérez habló sobre los rumores de romance con el productor Guillermo Marín

Sol Pérez salió a desmentir los rumores que la vinculan sentimentalmente con Guillermo Marín, el ex de Valeria Archimó Crédito: Ínstagram

30 de agosto de 2019 • 14:40

Sol Pérez está atravesando unos días bastante intensos. Primero, se enfrentó con Anamá Ferreira ; quien la acusó de haberse hecho famosa por su uerpo; luego, se cruzó con Nacho Goano por las nominaciones a los Martín Fierro del Cable. Y ahora, la exchica del clima salió furiosa a desmentir un rumor que la vincularía sentimentalmente con el productor teatral Guillermo Marín.

"Estoy cansada. Me están metiendo en medio de una familia, una familia que conozco porque trabaje con Valeria Archimó. Conozco a su hija Ámbar, compartí muchos días con ellos en los camarines de Mar del Plata. La verdad que verme envuelta en toda esta situación con mi jefe, mi productor es lamentable", respondió Sol este mediodía, en el piso de Involucrados.

El rumor habría sido lanzado por el asesor de moda Mariano Caprarola, quien aseguró que la rubia estaría teniendo una relación amorosa con el ex de Valeria Archimó . Rápidamente, Pérez salió a desmentir sus dichos con un fuerte tuit contra el panelista de La jaula de la moda: "Desubicado de m. @mariancaprarola. Ya una vez me tuviste que pedir disculpas por la manera en la que te dirigís a mí. Yo no sé qué harás vos para tener trabajo, yo no me acuesto con mis productores"

Pero su descargo continuó este mediodía en el ciclo de América, donde la mediática explicó el motivo de su encuentro con Marín, ese que despertó las sospechas de Caprarola: "Nos juntamos acá en la esquina (incluso subimos una foto) porque vamos a hacer temporada de teatro. Fue la única vez que lo vi desde el verano", indicó. Luego, se refirió a los dichos del estilista y lo increpó duramente: "Ayer me entero que Mariano Caprarola estaba diciendo que yo lo iba a negar porque soy una negadora serial, pero que estábamos saliendo. ¿Cómo no voy a negar semejante mentira? Uno se tiene que medir con lo que dice porque hay una familia detrás, una nena y además está mi trabajo", aclaró furiosa.

Una vez más, Pérez hizo referencia a la sociedad machista en la que vivimos y aseguró: "Me angustia porque no se dice de un hombre que está sentado acá porque se acostó con un productor o una productora, siempre se pone en tela de juicio el laburo de las mujeres. Si vos llegaste a algún lado es porque te acostaste con tus productores. La verdad que no es así, uno también labura y se gana lo que tiene. No sé que le paso por la cabeza a este hombre para inventar semejante cosa. 'Tenés que chequear un poquito más la información y tener cuidado'", disparó en referencia al especialista en moda, mirando a cámara.

Cansada de tener que justificar constantemente sus logros profesionales, Pérez repasó todos las acusaciones que tuvo que enfrentar en los últimos días: "La situación me angustió muchísimo. Estoy harta de tener que aclarar constantemente que tengo laburo porque trabajo. Si me nominan a los Martín Fierro, que '¿por qué me nominan?'. Si tengo laburo para el verano es porque seguramente me acuesto con el productor. Loco, ¿no le puede gustar mi forma de trabajar? ¿No existe esa posibilidad?", remató enojada.