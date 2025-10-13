La millonaria herencia de Diane Keaton y su buen olfato a la hora de comprar casas históricas, remodelarlas y venderlas

Tras la sorpresiva muerte de Diane Keaton, se conoció la fortuna que la actriz le dejará a sus herederos. Se trata de nada más y nada menos que un patrimonio neto de 100 millones de dólares.

La ganadora del Oscar, que murió a los 79 años, protagonizó una serie de éxitos, entre los que se incluyen la trilogía de El padrino, El padre de la novia y su secuela, así como El club de las divorciadas, entre muchos otros éxitos, pero también era una experta en la compra y venta de inmuebles. En este rubro se destacó como restauradora de casas históricas.

Keaton sentía un profundo aprecio por la arquitectura y el diseño, especialmente por los estilos colonial español, neocolonial y moderno de mediados de siglo XX.

Según Celebrity Net Worth, varias de sus propiedades fueron vendidas a otros famosos, incluida una mansión centenaria que compró en 2007 por 8,1 millones de dólares. Tres años más tarde, tras remodelarla por completo, se la vendió al productor de American Horror Story, Ryan Murphy, por 10 millones de dólares.

En 2002, la estrella de Annie Hall compró una casa en Bel Air por un importe no revelado. Tras renovarla, la vendió a un ejecutivo del sector tecnológico por 16,5 millones de dólares en 2005. Ese mismo año también adquirió una propiedad en Laguna Beach por 7,5 millones de dólares, la renovó y la vendió solo dos años después por 12,75 millones de dólares.

Keaton contó que cuando quiso construir su propia casa, siguió el consejo de la directora de Alguien tiene que ceder, Nancy Meyers, y buscó inspiración en Pinterest. “Si querés explorar. Si te encanta ver. Si estás buscando, ese sitio es un ejemplo de casas creadas a partir de los deseos adictivos de otras personas por la casa perfecta, con el paisaje perfecto y el interior perfecto”, escribió Keaton sobre como se inspiró.

Al momento de su muerte, su patrimonio ascendía a 100 millones de dólares en activos y propiedades que serán heredados por sus dos hijos, Dexter y Duke, a quienes adoptó en 1996 y 2001. Entre las casas que poseía se encontraba la mansión de sus sueños, la cual se encuentra a la venta por 29 millones.

Keaton falleció este sábado 11 de octubre. Según le confirmó un amigo de la estrella de cine a la revista People, su salud había dado un giro inesperado en el último tiempo. “Su declive fue muy repentino, lo cual fue desgarrador para todos los que la amábamos”, comentó y agregó: “Fue tan inesperado, especialmente para alguien con tanta fuerza y ​​espíritu”.

Con respecto a su triste final, explicó: “En sus últimos meses, estuvo rodeada únicamente por su familia más cercana, que optó por mantener la intimidad. Ni siquiera sus amigos de toda la vida estaban completamente al tanto de lo que estaba sucediendo”.

Diane Keaton era muy activa en redes sociales, en especial en Instagram, donde contaba con dos millones y medio de seguidores. Sin embargo, en el último año sus publicaciones habían disminuido, lo que había llamado notoriamente la atención. La última había sido en el mes de abril junto a su adorada mascota. Esta publicación se volvió viral en las últimas horas debido a que miles de personas en todo el mundo comenzaron a preguntar si era real la noticia y otros pasaron por allí a dejar el pésame a su familia.

A lo largo de su vida fue considerada una persona muy reservada en cuanto a su vida privada y en varias ocasiones admitió que no le gustaba verse ni escucharse en sus propias películas.“Simplemente no me gusta cómo me veo ni cómo hablo”, declaró al mismo medio.

Si bien tuvo grandes amores como Woody Allen, Al Pacino y Warren Beatty, nunca estuvo en sus planes casarse y formó su familia como madre soltera tras adoptar a sus dos hijos a los 50 años.