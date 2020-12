La muerte de Carlos Calvo: el emotivo recuerdo de sus amigos y colegas Fuente: Archivo

El actor Carlos Calvo murió este viernes, a los 67 años. Si bien, por sus problemas de salud, se encontraba alejado de los escenarios desde hace largo tiempo, el cariño que supo cosechar en el público y en sus colegas se hizo más evidente a partir de la noticia de su fallecimiento.

Desde las redes sociales o las pantallas de televisión, muchos actores, periodistas, productores y amigos se tomaron unos minutos para recordar al hombre que se lució en dramas como El Rafa, comedias como Amigos son los amigos y decenas de películas y obras teatrales.

Graciela Alfano, desde el panel de Nosotros a la mañana, se emocionó al recordar que trabajó con Carlín y Juan Carlos Calabró en la película Gran valor. "Era un compañero fantástico, hacía chistes, estaba con excelente humor siempre. Hace unos meses lo vi con un acompañante, estaba por Palermo. Y recordaba, tenía esa memoria antigua, y me decía: 'Te acordás cuando cantábamos tal cosa'. Se reía, le gustaba", dijo la actriz, muy conmovida.

Uno de los amigos que más lo acompañó en el último tiempo, Diego Pérez, destacó el magnetismo que despertaba en la gente y su eterna coquetería. "Es muy duro amanecer con esta noticia. Fue un último tramo en el que fallecieron muchos ídolos populares, cuesta reponerse", señaló el humorista. "Fui a visitarlo en estos días y puedo decir que murió hecho un galán: Fabio Cuggini le cortaba el pelo, estaba bien afeitado y su piel y aspecto estaban impecables y me da alegría porque era muy coqueto. Pero no estaba bien y por eso lo habían trasladado a ese centro de rehabilitación, porque necesitaba cuidados especiales".

"Carlín amaba a Diego Maradona y lo emparento con lo que pasó, porque los dos tenían esa fuerza sobrenatural. La gente lo amaba, aplaudían su calidad de comediante y su resiliencia. Era fuerte lo que pasaba con él y la gente. Las personas que habían pasado un momento difícil lo veían como ejemplo y a él le gustaba", siguió Pérez. Y conmovido relató que el actor pudo disfrutar de sus hijos: "Quizá no tanto a Abril, porque es más chica pero sí a Facundo. Eran muy compinches. Cuando Carlín podía movilizarse, nos juntábamos una vez por mes para comer y Facu siempre estaba".

María Pía Galiano, que fue compañera de Calvo en la exitosa comedia Amigos son los amigos, también dijo unas palabras sobre el actor: "Estoy shockeada y la verdad es que recibí la noticia con mucha tristeza. Tengo el mejor recuerdo de Carlín como compañero y amigo. Tenía una personalidad avasalladora, que se trasladaba a la pantalla y a su personaje. El éxito se vivía de otra manera y su exposición era muy fuerte. Escuchando la canción de Queen ["Friends will be friends", que fue cortina de la comedia de Telefe] entro en la máquina del tiempo y me transporta directamente; era la tele de 50 puntos de rating. Y él era un compañero muy generoso. Recuerdo el final de una escena en la que me abrazó y me dijo: 'Bien, chinita'. Y quedó así la escena".

"Me enteré por las redes. Hizo personajes entrañables. La viene peleando hace mucho. La iba remando pero la batería iba bajando. Íntimamente creo que se daba cuenta de lo que pasaba", señaló Carna, otro de sus grandes amigos. "Quiero rescatar cosas lindas como el grupo de amigos que tiene, Carlitos Olivieri, Javier Faroni, Diego Pérez, Matías Santoiani, Fabián Gianola, Fabio Cuggini lo han cuidado hasta el último minuto. Olivieri iba a verlo siempre y le hacía chistes. Lo distraía, porque Carlín se iba de la realidad, tenía la mirada perdida y él lo traía contándole algún recuerdo o diciéndole que alguien le mandaba un beso. Su familia lo acompañó constantemente, pero Carlín se murió el día que tuvo su segundo ACV, del que nunca se recuperó. Es muy lindo saber que tenés gente que te quiere y me emociona eso, los que estuvieron hasta último momento. Un tipo muy querido en nuestro medio".

El periodista Carlos Monti también lo recordó: "Se nos murió nuestro amigo, el pibe que vimos crecer, el de barrio. Afrontó adicciones que fue superando de a poquito y también gracias a las parejas que tuvo que lo acompañaron y ayudaron. Sé que lucho contra eso y su círculo lo contuvo".

Fiel a su estilo, Flor Peña relató una anécdota que la tuvo como protagonista junto a Calvo, en la época de Amigos son los amigos: "Fui para hacer algo chiquito en un par de capítulos, pero se ve que a Carlín no le gustó y me echaron enseguida. Años después me lo encontré en un pasillo, yo ya era conocida y trabajaba desde hacía años, y me dijo: 'Yo, un visionario', y nos reímos mucho. Era tan carismático", señaló la actriz en su programa Flor de equipo.

