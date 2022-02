La muerte de Gustavo Martínez: sus últimas horas, los antecedentes y la palabra de quienes más lo conocieron

“Se acaba de tirar un propietario del piso 21″, dice desesperado el empleado de seguridad del edificio de la calle Sucre 1949, en el barrio de Belgrano, durante el llamado al 911. La persona de la que el hombre habla es Gustavo Martínez, expareja de Ricardo Fort y tutor legal de sus hijos Felipe y Martita tras la muerte del empresario, quien aparentemente habría decidido quitarse la vida este miércoles por la madrugada.

En vivo, desde el lugar del hecho, un móvil de Nosotros a la mañana informó que el hecho ocurrió a las 4.15 y contó qué está sucediendo por estas horas. “ Todavía queda uno de los móviles policiales. Si bien el cuerpo ya fue retirado y está en la morgue, todavía quedan efectivos realizando pericias en el departamento. Un barrio conmocionado porque conocían a Gustavo Martínez. Se escuchó un ruido muy fuerte en horas de la madrugada ”, relató Santiago Zeyen, cronista del ciclo de eltrece.

Sin embargo, lo más espeluznante fue un comentario que hizo el periodista dando cuenta que Martínez había premeditado su suicidio. “ Esta mañana un vecino de la calle O’ Higgins me comentó off the record que ayer desde las seis de la tarde vio movimientos raros en ese departamento, en ese balcón. Desde su departamento se veía a una persona manipulando la red de protección. Tal es así que esa persona dio aviso al personal de seguridad del edificio ”, reveló.

Desde el piso, Ariel Wolman lanzó la teoría de que el ex de Ricardo Fort estaba deprimido desde hace tiempo, algo que se acrecentó a medida que Felipe y Martita Fort se acercaban a la mayoría de edad. “Los hijos de Fort el 25 de febrero cumplen 18 años. Sabían que estaba deprimido y tenían la certeza de que Gustavo en algún momento iba a tomar esta decisión, lo comentaban con su entorno. Dicen que le afectó la mayoría de edad de los chicos a los que cuida como propios desde el 25 de noviembre de 2013, fecha de la muerte del empresario de los chocolates”, señaló el panelista.

Minutos después, Cesar Carozza -amigo y abogado de la familia- habló desde la puerta del edificio y confirmó que se trató de un suicidio. “Tomó esta decisión, no podemos estar en su sentir, no hubo ninguna otra persona involucrada. Él tenía depresión porque los chicos cumplían 18 años y yo le dije: ‘Estás sintiendo el síndrome del nido vacío, pero nadie te va a dejar solo’”, expresó reafirmando la versión de Wolman.

Respecto a cómo están viviendo esta noticia Martita y Felipe Fort, el abogado contó: “ Los chicos están transitándolo, no paran de tener pérdidas. Estaban en el departamento cuando ocurrió porque era de madrugada, cada uno en su cuarto, pero no se enteraron de nada. Los llamamos nosotros, que nos llamó la seguridad, y les dijimos que no salgan de su cuarto ”.

En cuanto a cómo se produjo el hecho, Carroza explicó: “Él cortó la red, pero no tengo idea cómo. Ya desalojamos el inmueble, recién entramos para sacar cosas de los chicos. Ahora están con Eduardo [Fort, su tío]. Están todos golpeados, son muchos años de convivencia”, remarcó.

La palabra de Rodrigo Díaz, el último novio de Fort

Muy conmocionado por la noticia, Rodrigo Díaz, última pareja de Fort, habló con el matutino de eltrece y expresó lo que Martínez era en el seno de la familia Fort. “ Lo conocía y conviví con él también durante dos años en este mismo departamento. La verdad que es muy chocante para mí ver esto porque Gustavo conmigo fue una persona excelente, siempre se portó bien ”, expresó angustiado.

Respecto a la teoría de que la muerte de Fort lo desestabilizó por completo, Díaz sumó un nuevo dato: “Yo cuando llego en el 2012 Gustavo ya venía un poco deprimido por la muerte de la mamá, era un tipo muy vulnerable y sensible. Estuvo muy decaído con ese tema. Ya había tenido un intento de suicidio, un episodio como este una vez que se peleó con Ricardo”, indicó dando cuenta de su vulnerable salud emocional.

“La última vez que lo vi fue hace un par de años y ya estaba muy bajoneado. Y él me dijo que desde que murió Ricardo ya no iba a ser el mismo. Gustavo fue el segundo papá porque Ricardo hizo el tratamiento con él para tener a los hijos, desde el primer momento iban a ser dos papás. Era un tipo que se levantaba a las 6 de la mañana para llevar a los chicos al colegio, se iba a trabajar -porque nunca aceptó un peso de Ricardo y le iba muy bien con su laburo- y cuando volvía a la noche después de estar 12 horas fuera de la casa se ponía a hacer la tarea del colegio con los nenes. En ese sentido fue el padre al igual que Ricardo”, relató.

En cuanto a si hacía terapia o algún tratamiento, lanzó: “Creo que se psicoanalizó bastante, pero se cerraba mucho. Se angustiaba mucho por las cosas que decían de Ricardo. Cuando yo lo conocí me dijo que si yo encaraba una relación con Ricardo que no lo hiciera sufrir. Vivía para él. Creo que esperó que los chicos sean más grandes para hacer esto”.

La palabra de Violeta Lo Re

“Desde las 7 de la mañana que no para de sonarme el teléfono”, comentó Violeta Lo Re, quien fue novia de Fort en el pasado. “ Estoy totalmente conmocionada, porque más allá de que yo no tenía una relación con él en el último tiempo, todo el cuadro es espeluznante. Los chicos en tan corta vida con tantas pérdidas: perdieron a su papá, a su abuela y ahora a la persona que los crió. Más la forma, esto es impactante, shockeante ”, agregó muy sorprendida.

E inmediatamente recordó lo buena persona que era Martínez: “Yo a él lo conocí en el esplendor de todo, era una persona súper conciliadora. Ante cualquier conflicto, él estaba para ayudarte, abrazarte, era un tipo muy contenedor. Él fue un antes y un después de la muerte de Ricardo, se bajoneó muchísimo y no estuvo acompañado psicológicamente”, opinó.

“Ellos formaron una familia hace 20 años, donde no estaba concebida esa estructura. Él cumplía el rol maternal de los chicos, tenía una cintura y una concepción del diálogo que pudo llegar a personas que ni siquiera se hablaban con el propio Fort [en referencia a los hermanos del mediático empresario]. Y siempre tuvo su trabajo, nunca vivió de Ricardo”, remarcó al igual que Díaz.