Quién era Gustavo Martínez, expareja de Ricardo Fort y tutor de sus hijos mellizos

La mañana del miércoles se conmocionó al confirmarse la muerte de Gustavo Martínez, quien fue pareja durante casi cuatro años del reconocido empresario Ricardo Fort y quien tenía a su cargo la custodia legal de los hijos del mediático, los mellizos Felipe y Marta. Fiel compañero y hombre de confianza tanto de Fort como de su familia, se investiga si fue un accidente o si Martínez se arrojó del piso 21 de su departamento de Belgrano, una teoría que suena fuerte en su entorno.

“Ricardo es una de las personas que más quise y creo que él también me quiso”, dijo en más de una oportunidad tras la muerte de Fort -de elevado perfil en los medios- un 25 de noviembre de 2013.

Fue él, incluso, quien se encargó de contarles a los chicos que su papá había fallecido. “Voy a Felipe, primero. Lo siento en la cama de mi cuarto y siento a Martita al lado. La llamo a Marisa [la niñera] para que me ayude y le digo a Felipe ‘te tengo que contar algo’. Y me dijo ‘ya sé lo que me vas a contar, que papá falleció'. Y en ese momento Martita empezó a llorar con Marisa diciendo ‘qué lástima que no hubo tiempo para querernos más’. Fue un momento duro”, narró Martínez en el programa de Mirtha Legrand, donde manifestó que su objetivo era que tanto Marta como Felipe tuvieran “la mejor infancia del mundo”. Decía: “Mi vida son ellos”.

En 2010, Fort firmó un poder ante un escribano público para que Martínez se convirtiera en el tutor legal de sus hijos si él moría. De esta manera, desde 2013, Martínez quedó a cargo el cuidado de los mellizos y era el encargado de administrar el patrimonio de ambos, que incluía la millonaria herencia del empresario, hasta que cumplieran la mayoría de edad.

El viernes 25 de febrero, Marta y Felipe -que según fuentes policiales estaban en el departamento cuando Martínez cayó al vacío- alcanzarán sus 18 años.

En el último cumpleaños que Fort pasó con sus hijos, en 2013, los saludó a través de las redes sociales y en la postal familiar también estuvo Martínez, que posó con ellos.

FELIZ CUMPLE MARTITA Y FELIPE!!!!!!! LOS AMO!!!!! YA 9 AÑOS... pic.twitter.com/aeKITFbRwI — ♛ RICARDO FORT ♛ (@ricarfort) February 25, 2013

De hecho, según aseguraba, la partida física de su antes compañero de vida no evitó que siguieran conectados. Martínez contó el año pasado que tanto él, como los jóvenes, recibían señales de Fort en la casa. “Él está presente”, aseguró el hombre fallecido hoy, quien detalló en ese momento que, incluso, podía ver a Fort en imágenes: “Me acuerdo una vez que fui a un dormitorio enorme donde él tenía de todo y no se escuchaba nada, pero de repente sentí ruidos fuertes. En ese momento vi una imagen de Ricardo”.

Martínez fue señalado también como la mano derecha del heredero de Felfort, la fábrica de chocolates. Era, además, quien trataba de depurar de las cercanías de Fort a aquellas personas que él consideraba que se acercaban al empresario por su fortuna. “Muchos no querían que esté cerca de Ricardo y él lo sabía”, dijo en una entrevista a Mitre Live, en la que confesó lo difícil que era para él en muchas oportunidades tratar con el entorno del mediático, debido a la cantidad de años que pasó a su lado y a lo mucho que lo conocía.

Tal era el vínculo que cuando Marta Fort recordó a su padre en 2020, habló de la primera escena que tiene en su memoria con él e incluyó a Martínez en ese relato. “No sabía qué decir hoy, ya que me pone incómoda hablar de mi papá. Entonces pensé en compartir el primer recuerdo del que tengo registro: las caminatas de mi papá y Gustavo llevándome en cochecito, recorriendo las calles y la rambla de Miami (la primera ciudad donde vivimos), algo bien alegre de él”, contó la joven, que Martínez describía como “igual” a su padre.

Este hombre que en sus apariciones públicas también habló de haber tenido una infancia “bastante dura”, porque su madre estaba enferma y no tenía cura, era querido por los mellizos. “Gustavo sería como nuestra mamá, nos cuida”, manifestaron ambos en una entrevista televisiva. “Tenemos mucha confianza, entonces no hay mentiras entre medio”, decía Marta.

Los sentimientos, de acuerdo a lo que expresaban, eran recíprocos. Es que Martínez afirmaba: “Lo que más amo en la vida es esas dos criaturas”.