La muerte de Hayden Panettiere: su madre apuntó contra su novio y la DEA se une a la investigación

La muerte de Hayden Panettiere, ocurrida el pasado domingo, abrió una investigación a la que se sumó la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) para determinar las causas del fallecimiento. Mientras las autoridades buscan esclarecer qué ocurrió con la actriz, su madre, Lesley Vogel, habló sobre los últimos años de vida de su hija y cuestionó al entorno que la acompañaba, especialmente a su último novio. “Él estaba con ella”, remarcó respecto al momento en que fue encontrado el cuerpo de la actriz.

Panettiere fue encontrada sin vida en un departamento de Greenville, en Carolina del Sur, y su pareja, Brian Hickerson, y el hermano de este, Zach Hickerson, fueron quienes llamaron al 911 después de encontrarla presuntamente sin reacción.

Los servicios de emergencia constataron en el lugar que la intérprete atravesaba un paro cardíaco e intentaron reanimarla, aunque no pudieron salvarla. La autopsia no mostró signos de traumatismo que pudieran explicar su muerte, pero en la comunicación con el servicio de emergencias se menciona una posible sobredosis. Sin embargo, las autoridades todavía no confirmaron esta hipótesis.

Hayden Panettiere y su madre, Lesley Vogel, quien al comienzo de su carrera fue su representante, vivieron momentos personales de distanciamiento Mathew Imaging - FilmMagic

En el lugar, Hickerson entregó a los investigadores una bolsa que contenía medicamentos de supuesto consumo personal que pertenecían a la actriz, aunque no trascendió mayor información relacionada con esos fármacos. La incorporación de la DEA en el caso se relaciona justamente con la posibilidad de que las sustancias hubiesen tenido algún papel en su muerte.

En paralelo, la madre de la intérprete rompió el silencio en diálogo con la cadena NBC News y dijo: “Creo que Hayden era una persona increíblemente talentosa en muchos aspectos, y creo que los jóvenes que crecen en la industria del entretenimiento se enfrentan a una lucha constante; es una industria muy exigente y, lamentablemente, no es raro que se desvíen del camino correcto. Se vuelve muy difícil ser fiel a uno mismo, y creo que ella, tristemente, se perdió. Ojalá hubiera sido diferente y ojalá se hubiera mantenido fiel a sí misma, porque tenía muchas cualidades increíbles”.

Distanciadas

La relación entre madre e hija había atravesado varios altibajos. Panettiere contó en sus memorias, publicadas en mayo, que su mamá fue su representante durante los primeros años de su carrera y la describió como una persona “perfeccionista”. También relató que su progenitora la presionaba para modificar su imagen y contó un episodio en el que, según su versión, le pegó con pegamento instantáneo un diente que se le había caído para evitar que perdiera un trabajo.

La actriz falleció el pasado domingo a los 36 años por causas todavía indeterminadas

Vogel, por su parte, había respondido meses atrás a las declaraciones de su hija vertidas en sus memorias en una entrevista con Page Six: “El drama actual sirve en parte para vender libros. Como bien saben muchos padres de niños del mundo del espectáculo, todos estamos demasiado familiarizados con la dolorosa experiencia de observar los caminos autodestructivos que a veces eligen. Ningún padre desea este escenario; queremos que nuestros hijos sean la mejor versión de sí mismos y vivan una vida tranquila y feliz. Lamentablemente, esto escapa a nuestro control. No se puede salvar a quien no quiere ser salvado”.

Antes de su muerte, Panettiere había reconocido en una conversación con US Weekly que atravesaba un momento de distanciamiento con su madre. “No tenemos una relación en este momento”, había dicho, aunque también había aclarado que “eso no significa que no deje la puerta abierta para que surja la oportunidad algún día”.

La muerte de la actriz se produjo tres años después del fallecimiento de su hermano menor, Jansen Panettiere, quien murió a los 28 años en 2023. La actriz sufrió durante años problemas de adicción y depresión posparto y llegó a hablar públicamente sobre esas dificultades.

La despedida de Jack Coleman

El actor Jack Coleman, quien interpretó al padre de Panettiere en la serie Héroes , dedicó emotivas palabras de despedida a quien fue su compañera años atrás. “Ese rostro radiante, esa sonrisa deslumbrante, no era solo para la cámara. Era ella; irradiaba luz”, escribió en Instagram.

“Tengo el corazón roto. No he podido expresar con palabras lo que siento hasta ahora y sé que serán insuficientes”, agregó en la publicación, que incluye fotos de ambos juntos en la serie.

Además, sumó: “Amé a Hayden desde el primer día del episodio piloto de Héroes, hace 20 años, cuando se presentó gritando ‘papá’ y abrazándome. Desde ese día, me llamó ‘papito’. Era Haydini porque era una maga”.

En su dedicatoria, el intérprete también señaló: “Tenía un talento prodigioso… Durante una de las primeras escenas, una lágrima rodaba por su mejilla, al repetir la misma frase una y otra vez. Me maravillaba su técnica. ‘No es técnica’, me corrigió. ‘No soy una foca amaestrada. Lo siento y las lágrimas simplemente me salen’. Tenía 16 años”, recordó.