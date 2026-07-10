BRESH y Polenta unen fuerzas para expandir sus experiencias en vivo

BRESH Global, la compañía nacida a partir de la reconocida fiesta BRESH —convertida en uno de los fenómenos de la música y el entretenimiento argentino con ediciones en decenas de países—, anunció la adquisición de una participación mayoritaria en Grupo Polenta, una empresa argentina de entretenimiento en vivo conocida por sus experiencias musicales lideradas por DJs, su comunidad creativa y sus alianzas con marcas. Aunque no se difundieron los términos económicos de la operación, la empresa la definió como el primer paso de una estrategia de expansión basada en la incorporación de otras marcas vinculadas a la música, las experiencias en vivo y la cultura juvenil.

Con esta alianza, Polenta pasará a formar parte del portafolio de BRESH Global, aunque continuará funcionando bajo su propia identidad creativa. Sus fundadores, Marina “Polaca” Frohmann e Ignacio Elizalde, seguirán liderando la estrategia artística, comercial y operativa de la compañía, mientras Frohmann permanecerá como CEO.

Fundada en la Argentina, Polenta construyó una comunidad entre los jóvenes, expandió su presencia por América Latina, Europa y Estados Unidos y, solo durante 2024, produjo alrededor de 120 eventos

Fundada en la Argentina, Polenta consolidó una comunidad entre la Generación Z y los millennials jóvenes, expandiendo su presencia a distintos países de América Latina, Europa y Estados Unidos. Solo durante 2024 organizó alrededor de 120 eventos entre fiestas, festivales y activaciones junto a marcas.

“Siempre quisimos que la pista de baile fuera un espacio de libertad y expresión; un lugar con una historia para contar, donde la música te reconecta con tus recuerdos mientras te presenta algo nuevo”, señalaron Frohmann y Elizalde al anunciar la alianza. “Esa es la energía y la comunidad sobre las que construimos Polenta. En esencia, siempre tuvo un solo propósito: iluminar la noche. Puede sonar simple, pero creemos que la vida nocturna está lista para una revolución”, agregaron.

De izquierda a derecha: Eduardo García Fernández (presidente de Bresh), Jaime James (fundador de Bresh), Maru Frohmann (cofundadora de Polenta), Nacho Elizalde (cofundador de Polenta) y Tomás Allande (director general de Bresh)

Una estrategia de crecimiento

La adquisición se enmarca en la creación de BRESH Global, la plataforma global de entretenimiento impulsada por Carabela para desarrollar un portafolio internacional de marcas vinculadas con la música, las experiencias en vivo y la propiedad intelectual cultural.

Actualmente, BRESH Global tiene presencia en más de 30 países y 200 ciudades, produce más de 500 eventos por año para más de un millón de asistentes y desarrolla formatos propios como Casa BRESH, su residencia anual en Ibiza, además de distintos proyectos de contenido y alianzas con marcas.

“BRESH nació de la convicción de que la felicidad vive dentro de cada persona y que la música, la emoción y la comunidad pueden ayudar a despertarla”, afirmó Jaime James, fundador de la marca Maxi Bellucci

Para Jaime James, fundador de BRESH, la incorporación de Polenta responde a una visión compartida sobre la construcción de comunidad a través de la música. “BRESH nació de la convicción de que la felicidad vive dentro de cada persona y que la música, la emoción y la comunidad pueden ayudar a despertarla. Polenta construyó un universo con esa misma energía: un sonido propio, un espíritu único y una comunidad que se reúne para sentirse viva. Nos entusiasma unir nuestras comunidades, ayudar a que Polenta llegue a más personas y crear aún más momentos de felicidad.”

Desde Carabela, el grupo detrás de BRESH Global, también destacaron el valor estratégico de la operación. “Polenta es una incorporación natural a la plataforma de BRESH Global. Aporta una audiencia complementaria, suma nuevos formatos de experiencias y encaja con nuestra manera de construir negocios: propiedad intelectual basada en activos capaces de expandirse a distintos mercados”, afirmó Eduardo García Fernández, fundador y socio director de la compañía.

BRESH nació en la Argentina y hoy tiene presencia en más de 30 países y 200 ciudades. Según informó la compañía, produce más de 500 eventos al año para más de un millón de asistentes Jenna Murray

BRESH Global apuesta a desarrollar un ecosistema de experiencias alrededor de comunidades ya consolidadas, mientras que Polenta continuará operando con su identidad propia, apoyada en una estructura que apunta a acelerar su crecimiento internacional.