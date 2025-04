La muerte de Sophie Nyweide: el revelador dato en su certificado de defunción y las sospechas de la madre de la actriz

Sophie Nyweide, actriz infantil que brilló en el cine junto a estrellas como Russell Crowe, Jessica Alba y James Franco, falleció el lunes 14 de abril a los 24 años en circunstancias aún no esclarecidas. La causa oficial de su muerte aún no ha sido determinada y la policía de Bennington, en Vermont, inició una investigación mientras no se descarta un posible crimen.

Según informó el medio estadounidense TMZ, los investigadores contemplan la posibilidad de homicidio después de que el cuerpo de la joven fuese hallado sobre las cuatro de la madrugada en plena calle. De acuerdo con los reportes policiales, un hombre se encontraba con ella en el momento de su fallecimiento, aunque en principio no es considerado sospechoso y está colaborando con las autoridades .

Sophie Nyweide, en su infancia, junto a Michelle Williams y Gael García Bernal en Mammoth IMDB.com

A su vez, la investigación continúa mientras se esperan los resultados de la autopsia y del análisis toxicológico, que, según fuentes del caso, podrían tardar entre seis y ocho semanas.

La madre de la actriz, Shelly Nyweide, se expresó públicamente por primera vez tras conocerse la noticia de la muerte de su hija y lo hizo a través de declaraciones a TMZ, en las que reveló algunos detalles personales y dolorosos de la vida de la joven.

“ Sé que consumía drogas y que estaba con otras personas cuando murió, a las cuales no conocía ”, apuntó la mujer, que además insistió en que la muerte de Sophie no puede ser explicada aún con certeza y que tanto ella como el entorno cercano de la actriz se encuentran profundamente angustiados.

Shelly descartó que asuntos relacionados con la carrera actoral de su hija hubiesen podido dar origen al fatídico desenlace. “Ella siempre estaba a salvo en los sets. No fue sometida a nada dañino en Hollywood”, aseguró. “Por favor, déjenla descansar en paz ahora”, concluyó.

El certificado de defunción

Según informó este miércoles la revista PEOPLE, el certificado de defunción de la actriz informa que se encontraba embarazada al momento de su muerte. Además, confirma que el deceso de Nyweide, de 24 años, se produjo el lunes 14, y que su cuerpo fue hallado en una zona boscosa en Bennington, Vermont, a unos 40 kilómetros de su casa en Manchester Center.

El obituario publicado por la familia da indicios del sufrimiento que padecía la joven a causa de supuestos problemas de salud mental. “ Se automedicó para lidiar con todo el trauma y la vergüenza que guardaba en su interior. Reiteró que se las arreglaría sola y se vio obligada a rechazar el tratamiento que posiblemente le habría salvado la vida ”, expresó su círculo cercano.

Sophie Nyweide protagonizó varias películas en su infancia, pero luego se retiró de los sets Grosby Group

En el comunicado, sus allegados también señalaron que “Sophie era una joven amable y confiada”. Y mencionaron: “Con frecuencia, otros se aprovechaban de esa confianza. Escribía y dibujaba de manera compulsiva, y gran parte de su obra revela no solo la profundidad de su alma, sino también el dolor que arrastraba. Sus textos y dibujos funcionan como mapas de sus batallas internas y traumas. Incluso con esas guías, con diagnósticos en mano y confesiones propias, las personas que intentaron ayudarla (terapeutas, agentes de la ley, seres queridos) hoy están devastadas por no haber podido cambiar su destino”.

A lo largo de su corta pero intensa carrera, Nyweide, quien debutó en el cine a los 6 años, participó compartió escenas con figuras de renombre internacional e interpretó papeles de fuerte carga emocional, como el de una niña cuya madre muere de cáncer en An Invisible Sign (2010), protagonizada por Jessica Alba.

La joven actriz también formó parte de Margot at the Wedding (2007), dirigida por Noah Baumbach; Shadows & Lies (2010), junto a James Franco; The Burning Plain (2008), junto a Charlize Theron, y la épica bíblica Noah (2014), dirigida por Darren Aronofsky y protagonizada por Russell Crowe. En Mammoth (2009), del cineasta sueco Lukas Moodysson, encarnó a Jackie, una niña cuya soledad quedaba expuesta mientras era criada por su niñera filipina debido a la ausencia emocional de sus padres. Sophie fue parte del elenco que viajó a Europa para presentar la película en el prestigioso Festival Internacional de Cine de Berlín. Su última aparición fue en 2015, en el programa ¿Qué harías tú?.

