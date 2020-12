La expareja de Diego Maradona está preocupada por su hijo, Diego Fernando, y su profundo dolor por la muerte de su padre Fuente: Archivo

9 de diciembre de 2020 • 18:54

Verónica Ojeda mostró su preocupación por el inmenso dolor de su hijo, Dieguito Fernando, fruto de su relación con Diego Maradona. El pequeño de siete años sufre hace dos semanas por la muerte de su padre, y no encuentran la forma de consolarlo: es por eso que la expareja de El Diez tomó la decisión de recurrir a ayuda profesional.

En Los Ángeles de la mañana (eltrece), la panelista Cinthia Fernández reveló que intercambió algunos mensajes con Ojeda para saber cómo está el hijo menor del astro del fútbol. Primero, recordó que el niño necesita estar al día con sus tratamientos médicos pero que, tras la muerte de Maradona, le dieron de baja a la obra social.

"Va a arrancar psicóloga la semana que viene por todo esto, porque el nene llora sin parar y pregunta por qué se fue su papá al cielo con sus abuelos", contó Fernández. En este sentido, la pareja de Ojeda también había detallado cómo fue la reacción de Dieguito Fernando cuando supo la impactante noticia.

Dieguito Fernando Maradona le había escrito a su papá: "Recuperate pronto así podes jugar conmigo", en noviembre último Crédito: Instagram @diegofernandomaradona13

"Yo estaba en el campo y cuando me llamó Verónica fui a su casa y salió Dieguito corriendo, me llevó de la mano al patio y me dijo: 'Marito, papá se murió y estoy muy triste'. Y Dieguito habla poco", detalló el abogado Mario Baudry en diálogo con Intrusos (América).

"Con Vero intentamos contenerlo y le dijimos que su papá es la estrella más grande en el cielo. Desde ese día, cada noche llora dormido", confesó Baudry. "Vero está compungida por Dieguito, que disfrutaba mucho de su papá. Cuando Diego estaba tirado en el sillón, el nene se acostaba a su lado, sobre sus piernas, y jugaba en la tablet, o se sentaban al lado de la pileta", agregó.

Recordemos que Ojeda comentó en el living de Susana Giménez en diciembre del año pasado que enfrentó situaciones difíciles junto a su hijo en los últimos tiempos: "Hace tres años estamos haciendo un tratamiento muy intenso con Dieguito. Pensaron que era autismo, pero lo descartaron y lo diagnosticaron con un retraso en el habla llamado Trastorno Específico del Lenguaje (TEL)".