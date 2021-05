La mujer de Horacio Cabak contó que él maltrataba a Sofía “Jujuy” Jiménez

Desde el momento en que Verónica Soldato, esposa de Horacio Cabak por 27 años, contó que el conductor le había sido infiel en múltiples ocasiones, se destaparon varias ollas, y su revelación comenzó a ramificarse a la velocidad de la luz.

Entre las múltiples aristas de las declaraciones de Soldato se encuentra la tensa relación que tuvo su marido con Sofía “Jujuy” Jiménez en el programa de América, Informados de todo. En diálogo con Ángel De Brito en su ciclo de El Trece, Los ángeles de la mañana, Soldato hizo mención a lo que Jiménez ya había contado en su momento: que Cabak ejerció maltrato sobre ella.

Horacio Cabak y Jujuy Jiménez, en Informados de todo, edición verano gentileza América

“Tengo roto el corazón. Lo banqué en todas, hasta cuando maltrató a ‘Jujuy’. No me lo merezco”, le expresó Soldato a De Brito en un mensaje de WhatsApp, respaldando de ese modo el testimonio que brindó Jiménez cuando se fue del programa, tema sobre el que volvió a referirse en la semana, cuando en el ciclo de El Nueve, Hay que ver, contó Cabak “es un tipo soberbio”.

Jiménez, quien en varias oportunidades relató que se iba llorando del estudio por actitudes del conductor, aseguró estar “en shock” con lo que está pasando con la vida privada de Cabak, a quien también describió como “machista”.

Sofía “Jujuy” Jiménez: “No volvería a trabajar con Horacio Cabak” - Fuente: eltrece

“Hoy estoy más grande y puedo entender distintos tipos de personalidades y modos de manejarse. Creo que también tiene que ver una cuestión generacional y machista muy fuerte. Y a él le sacás la ficha al toque. Cumple con ciertas características que son evidentes, pero obvio que a mí no me corresponde decir nada. Es un tipo difícil, soberbio. Tiene esa personalidad que un día te saluda y otro no. Algo raro. Creo que ni la mujer lo conocía. Como que está cambiando, algo le está pasando que no está pudiendo manejarse. Igual la debe estar pasando muy mal, ya la pasó mal con el Covid y ahora esto”, se explayó “Jujuy”, quien le envió un mensaje a Soldato en este momento que está transitando.

Sofía "Jujuy" Jiménez y Horacio Cabak - Fuente: América TV

“Me solidarizo con la mujer porque me pongo en su lugar y es horrible ver, enterarte, imaginarte. Además pienso en sus hijos”, remarcó, y luego recordó cómo era el clima en el estudio de Informados de todo.

“Quedó en evidencia que no había buena relación entre nosotros. Yo no sabía cómo manejarlo porque conducir el programa era un gran desafío para mí pero me costó mucho meter mi bocadillo, hacer mi trabajo. Yo creía que teníamos buena onda pero después me di cuenta que no (…) Todos los días me hacía sentir que él quería conducir solo. Y lo entiendo, pero el maltrato no se justifica”, cerró la modelo y conductora, quien tuvo un fuerte cruce al aire con Cabak que la llevó, en ese momento, a hablar con las autoridades del canal, y a asegurar que “jamás volvería a trabajar con él”.

LA NACION