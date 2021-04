A días de debutar en La Academia, el nuevo ciclo de Marcelo Tinelli, Sofía “Jujuy” Jiménez habló de su experiencia como conductora y aseguró que no volvería a trabajar con Horacio Cabak.

“¿Con quién la pasaste mejor, con Agustín Neglia o con Horacio Cabak?”, preguntó Ángel De Brito sin anestesia. “Con Agustín Neglia, de una”, contestó la modelo sin vueltas. Ante el asombro de las “angelitas”, Jujuy explicó cómo era su vínculo con Horacio Cabak, con quien compartió la conducción de Informados de todo en el verano. “Me gusta ser respetuosa con los compañeros de trabajo, trabajar en conjunto. Podés tener diferencias, no pensar igual, estar en desacuerdo. Si él tuvo un conflicto conmigo concretamente no lo sé, porque nunca se habló de eso. Sí hubo un momento raro al aire por mi cumpleaños. Él tenía un punto de vista y yo otro”, confesó.

Sofía “Jujuy” Jiménez: “No volvería a trabajar con Horacio Cabak” - Fuente: eltrece

“¿Te sentías maltratada por él?”, lanzó el conductor. “No sé si maltrato, quizá nos faltó tiempo. No quiero hablar de él puntualmente como persona. ¿Vos sentías que me maltrató? Es muy fuerte la palabra. Yo entendí mi paso por ese programa como un gran desafío donde tuve que ponerme firme frente a una persona con mucha personalidad. No me quiero hacer la tonta pero quiero ser respetuosa. Es un tema que ya pasó para mí, la vida sigue”, expresó.

“¿Pero volverías a trabajar con Horacio Cabak?”, lanzó Andrea Taboada en busca de una declaración más fuerte. “Si puedo elegir, preferiría que no; claramente no. Hubo situaciones que no estuvieron buenas, la verdad que no la pasé bien en ciertos momentos pero yo trataba de volver a mí, conectarme con el resto del equipo. No quiero meterme con alguien que tiene muchos años en el medio, no quiero hablar”, expresó angustiada.

“Me tocó trabajar con un compañero difícil. Siempre fui de disfrutar mucho lo que hago, siempre le pongo la mejor energía”, agregó. Enseguida, el conductor de eltrece presentó unas imágenes con una de las discusiones de Jiménez con Cabak al aire. Tras revivir ese momento incómodo, la modelo confesó: “No saben lo que fue ese día, los nervios que pasé. Me dejaba hablando sola, quiso acusarme y lo hizo al aire. Evidentemente no me bancaba. Sentía que mi presencia le molestaba. Un par de veces me fui llorando, tampoco voy a mentir. No sabía cómo manejar la situación, no era necesario porque éramos compañeros”, concluyó.

