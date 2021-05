Horacio Cabak habló sobre su futuro en Polémica en el bar y aseguró que sigue en contacto con Verónica Soldato

Al enterarse de que en Polémica en el bar iban a seguir hablando de su escandalosa separación, Horacio Cabak decidió no salir al aire la noche del jueves e irse a su casa. Y esa decisión se extenderá por unos días, al menos hasta que se calme la tormenta mediática que lo tiene como protagonista.

Después de una reunión con el productor del ciclo de América TV, Gustavo Sofovich, Cabak habló con LA NACION y contó que no volverá por el momento a sentarse en la mítica mesa de café. “Ayer, cuando fui, acordé no hablar más del tema, ya vengo hablando y es hora de terminar con todo esto. Ahí me dijeron que el tema sigue, entonces mientras se siga tocando el tema yo no voy a estar porque no puedo quedarme callado. Así que arreglé con Gustavo, tomarme los días que sean y esperar a que baje todo esto. Cuando esté todo más o menos acomodado y pase esta cacería de ver a quién le puse un like o a quién le comenté un tuit, ahí volveré. Pero no renuncié a nada, está todo muy bien con el equipo de Polémica”.

Cabak quiso dejar bien en claro que solamente se trata de una pausa, ya que algunas versiones hablaban de una renuncia: “Es de mutuo acuerdo todo. Mientras siga esto, me tomo unos días. Polémica es mi casa, pero no es momento para estar ahí porque hay un tema que está dando vueltas y ellos tienen que hablarlo, pero yo no quiero. Desde el primer momento dije que no pensaba hablar de mi vida privada y no puedo todos los días estar hablando de una fantasía nueva o desmintiendo algo”.

Este viernes, en Intrusos, Cabak también se refirió a la carta documento que le envió Roció Oliva a Verónica Soldato para que se retracte de sus dichos. “Mi mujer es mi mujer. Yo no hablé con Roció Oliva, pero va a hacerlo mi abogado en mi nombre y el de mi mujer. Ella dio por sentado que engañé a mi mujer, y lo va a tener que demostrar en la Justicia”, aseguró.

“Yo estoy muy tranquilo. En este momento estoy hablando con mi mujer”, finalizó Cabak, dando a entender que su relación de 27 años no está completamente rota.

Mariano Iúdica, conductor de Polémica en el bar, habló este viernes sobre la ausencia de Cabak en el programa. “Fue una decisión acertada de Horacio. Habló con Gustavo [Sofovich, productor del ciclo] y dijo que no quería hablar del tema. No quiero que esté contra las cuerdas, pero se habló del tema y del programa durante todo el día, entonces me pareció bien que no estuviera. Cuando salga la medida cautelar se va a preservar mucho más. Lo primero que le dije el lunes pasado fue que se tomara una semana y acomodara las cosas, porque es su medio de vida. Pero es profesional y quiso venir”, explicó.

Sobre los dichos de Oliva en Polémica, que conminó a Cabak a decir con qué mujeres había engañado a su pareja, Iúdica aseguró: “Horacio quedó conmovido por la salida al aire de Rocío. Él la desligó, así que pensé que ella se lo iba a agradecer. Pero quedamos todos de una pieza”.

Matías Alé también dijo unas palabras sobre la decisión de Cabak de no ir al ciclo de América TV: “Fue un momento tenso, triste, porque es un compañero que está pasando por esta realidad. Por respeto no está bueno meterse, que lo resuelva de forma privada. Es difícil opinar”.

Con la colaboración de Pablo Montagna

