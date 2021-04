Sofía “Jujuy” Jiménez, sobre Horacio Cabak: “Es un tipo soberbio”

La “mala onda” entre Sofía “Jujuy” Jiménez y Horacio Cabak no es ninguna novedad. Tras compartir la conducción de Informados de todo durante el verano, la modelo habló de su mala experiencia con el conductor y aseguró que muchas veces se fue llorando del estudio. A raíz de la crisis matrimonial entre el panelista de Polémica en el bar y su mujer, la jujeña opinó al respecto y definió a Cabak como “un tipo soberbio”.

“Estoy en shock con lo que está pasando”, comentó Jiménez esta tarde desde el living de Hay que ver. Y enseguida aseguró que nada de lo que está sucediendo la sorprendió por completo. “Hoy estoy más grande y puedo entender distintos tipos de personalidades y modos de manejarse. Creo que también tiene que ver una cuestión generacional y machista muy fuerte. Y a él le sacás la ficha al toque. Cumple con ciertas características que son evidentes, pero obvio que a mí no me corresponde decir nada”, lanzó la conductora.

Ante la intriga del panel por saber más, Jujuy señaló: “Es un tipo difícil, soberbio. Tiene esa personalidad que un día te saluda y otro no. Algo raro. Creo que ni la mujer lo conocía. Como que está cambiando, algo le está pasando que no está pudiendo manejarse. Igual la debe estar pasando muy mal, ya la pasó mal con el Covid y ahora esto”.

Tras asegurar que el conductor nunca quiso propasarse con ella ni intentó conquistarla, la ex de Juan Martín Del Potro le mandó un mensaje a Verónica Soldato. “Me solidarizo con la mujer porque me pongo en su lugar y es horrible ver, enterarte, imaginarte. Además pienso en sus hijos”, confesó e inmediatamente volvió a recordar su mala experiencia cuando compartió la conducción de Informados de todo en el último verano.

“Quedó en evidencia que no había buena relación entre nosotros. Yo no sabía cómo manejarlo porque conducir el programa era un gran desafío para mí pero me costó mucho meter mi bocadillo, hacer mi trabajo. Yo creía que teníamos buena onda pero después me di cuenta que no (…) Todos los días me hacía sentir que él quería conducir solo. Y lo entiendo, pero el maltrato no se justifica”, reveló angustiada.

“No me gusta hablar mal de las personas, cada uno es como es. Yo soy como me ven y siempre trato de generar buenos climas de laburo. Hoy lo vivo como una experiencia que quedó ahí”, agregó quien en su momento habló con la producción varias veces para que se revierta la situación. “Cuando nos pidieron que continuemos un poco más, yo pedí que lo hablemos porque no la estaba pasando bien. Fue difícil llegar a un acuerdo, a una charla. Creo que él no me bancaba”, remató.

LA NACION