El espíritu navideño ya se siente en la casa de los famosos

Sofía Vergara, de dorado

Sofía Vergara junto a su familia, en su hogar

Blanco y dorado, esos son los colores que priman en la decoración navideña que Sofía Vergara eligió para su mansión en Los Ángeles. En la foto, la actriz junto a su familia le celebra el cumpleaños a la perra de su hijo llamada Baguette, que si quieren saber más datos tiene cuenta de Instagram.

Thalía, una fan de Papá Noel

Thalía es fanática de la Navidad. Fanática, fanática. No sólo mostró cómo quedó su casa toda decorada para la ocasión sino que también grabó el tema "Feliz Navidad" para que sus seguidores lo escuchen en esta fiestas a través de Deezer. Y eso no es todo también les dejó a sus fans un largo mensaje navideño en YouTube.

Elsa Pataky y sus hijos

Elsa Pataky y sus hijos disfrutaron juntos la decoración navideña

"Con cuadros y a loco", escribió la modelo y actriz española Elsa Pataky -en pareja con el actor australiano Chris Hemsworth- para contar cómo fue el momento que compartió junto a sus tres hijos, India Rose, de 7 años, y los mellizos Tristan y Sasha, de 5, adornando su casa, decorando el gran árbol y todos con looks similares.

El gran árbol de Britney Spears

La llegada de la Navidad pone feliz a varias famosas, entre ellas a Britney Spears, quien no dudó en mostrarle su gran árbol navideño a sus seguidores a través de un video musicalizado con la voz de Michael Bublé. Sí, claro, con una canción navideña: "Santa Claus is coming to town"

Miguel Bosé y sus perros

Miguel Bossé y sus perros, en el jardín de su casa de México

Miguel Bosé recibió esta temporada navideña en su casa de la ciudad de México junto a sus perros Pancho y Max. Y así lo demostró junto a una serie de fotos que compartió en sus redes sociales.

El árbol rosa de Khloé Kardashian

True, la hija de Khloé Kardashian, fascinada con su árbol rosa

Ya se sabe que las Kardashian siempre quieren llamar la atención y qué mejor que tener un arbolito navideño totalmente fuera de lo común para correrse de la decoración tradicional. Khloé Kardashian compartió en sus redes sociales una imagen del arbolito rosa que decora el living de su hogar, un especial regalo del diseñador Jeff Leatham para su hija True. Por supuesto, que esto no fue la única decoración navideña de su gran mansión, también hubo lugar para otro árbol navideño recargado de adornos.

Mindy Kaling

Además de mostrar su decoración navideña, la actriz Mindy Kaling contó orgullosa su encuentro con Malala Yousafzai, la joven paquistaní que lucha por el derecho a la educación femenina en su país y en el mundo.

El pedido Katy Perry y el pícaro mensaje de Gellar

No todos los posteos navideños de los famosos muestran sus decoraciones también son oportunidades para saber qué piensan sus seguidores sobre estas fiestas. Katy Perry, al mejor estilo mamá Noel, les consultó a sus fans qué es lo que esperan recibir debajo del arbolito. En tanto, la actriz de la serie Buffy, la cazavampiros, Sarah Michelle Gellar , compartió hace unos días una foto en junto a Papá Noel y escribió un pícaro mensaje: "Santa, puede que haya sido un poco traviesa... pero todavía quedan 11 días, ¿verdad?"

El especial regalo que recibió Mariah Carey

Mariah Carey sigue disfrutando del éxito de su hit "All I Want for Christmas Is You", que 25 años después de su lanzamiento llegó al puesto número uno del ranking de Billboard. Y esta gran noticia que la cantante no deja de celebrar en sus redes sociales también la hizo recibir un especial regalo: un glamoroso adorno. Y, por supuesto, habrá nuevo video para este clásico hit, la fecha de estreno es mañana.