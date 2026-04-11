La insólita pregunta que Mirtha Legrand le hizo a Nico Vázquez en Rocky
La diva de los icónicos almuerzos fue ovacionada por el público en el teatro y sorprendió al protagonista de la obra con un comentario sobre su estado físico
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Desde que se estrenó —precisamente el 12 de junio del año pasado— Rocky, el musical se convirtió en una de las obras teatrales más aclamadas de calle Corrientes. Tanto es así que, además de figuras del mundo del espectáculo, Lionel Messi saludó a los protagonistas y brindó unas palabras sobre el escenario. Este viernes fue el turno de Mirtha Legrand, quien no tardó en convertirse en noticia al lanzar una de sus clásicas preguntas insólitas.
La icónica conductora de los almuerzos asistió a una función a sala llena acompañada por su círculo íntimo. Fiel a su sofisticación, lució un impecable traje blanco con detalles dorados y un pañuelo de seda. Al finalizar la obra, el teatro se vino abajo en una ovación, pero el pico de la noche ocurrió cuando Nico Vázquez, aún en la piel de Rocky y con el torso descubierto, bajó a entregarle flores.
Impactada por el entrenamiento del actor, “La Chiqui” disparó con su picardía habitual: “¿Vos tenés este cuerpo? ¿Lo tenías antes?”. Entre risas y aplausos, la diva calificó el show como algo “fantástico” y recordó el reciente triunfo de la obra en los Premios ACE.
“En mi larga vida jamás he visto un espectáculo como este”, aseguró bajo una lluvia de aplausos. La despedida fue una fiesta: el público la escoltó a la salida al grito de “Olé, olé, olé, Mirtha, Mirtha”.
La salida de Mirtha al Teatro Lola Membrives llegó una semana después de que estuviera en la función de Desde el jardín, la obra que estrenó el sábado 28 de marzo, el actor Guillermo Francella, en el Teatro Metropolitan.
Al finalizar su performance, el ex Casados con Hijos (Telefe) presentó a su invitada especial: “Es una noche muy especial. Nos vino a visitar alguien que yo quiero muchísimo, que siempre está a nuestro lado, que siempre está apoyando a todos los actores, a todas las actrices, a los proyectos, y la amamos y es nuestra querida Mirtha Legrand”.
Luego, Legrand tomó el micrófono y le retrucó el halago: “Jamás he visto un espectáculo como este en Buenos Aires. Leí el libro hace muchos años [la obra está basada en la novela Being There, de Jerzy Kosinski], pero este es único en el mundo. Muchas gracias. Estamos todos tan optimistas y tan felices de verte hacer teatro, que nos encanta y toda tu compañía. Andrea [Frigerio] que está preciosa". Y para cerrar, agregó: “Lo único que puedo decir es que esta noche no la olvidaré nunca”.
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