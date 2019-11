La nueva vida de Daisy May Queen en la India

En Incorrectas, Daisy May Queen habló de su nueva vida en el continente asiático Crédito: Gerardo Viercovich

21 de noviembre de 2019 • 20:30

Alejada de los medios y radicada en la India desde hace años, Daisy May Queen reapareció públicamente en Incorrectas, el programa de Moria Casán, y contó cómo es su nueva vida en el continente asiático.

Con un estilo muy hindú y su cabellera completamente canosa, la conductora contó cuándo surgió su amor por esa cultura: "La primera vez que fui tenía 27 años. Fui a buscar las cenizas de Freddy Mercury", lanzó entre risas la presidenta del club de fans de Queen en Argentina, que adoptó su nombre artístico como homenaje a la mítica banda.

Tras recordar que tuvo un matrimonio complicado que la hizo engordar mucho ("me divorcié y me saqué 37 años de encima"), Daisy aseguró que la primera vez que visitó ese país se enamoró perdidamente: "Aunque tiene una diferencia cultural gigantesca. Cuando llegás se te levanta un espejo enorme y la mayoría de las veces no te gusta lo que ves", confesó.

Radicada en Digiquest, cerca de Los Himalayas, la exconductora radial contó que vive en una casa de familia, come con la mano y estudia hindi. "Vivo en la casa de una familia, en un cuartito. Cuando una persona se traslada de ciudad en ciudad no se estila alquilar un departamento. Allá la costumbre es que todos viven en una misma casa, entonces son gigantes". En cuanto al idioma, aseguró que está aprendiendo a hablar hindi "en una escuela muy buena, aunque me cuesta mucho".

Antes de terminar la entrevista, la conductora del ciclo indagó sobre su estado sentimental actual y, tras asegurar que está sola, la invitada confesó: "Todos mis amigos son hombres. Allá la mujer no sale mucho, se queda en su casa, sobre todo si está casada. Si sale lo hace con su marido o sus hijos. Es re patriarcal la cultura", concluyó.