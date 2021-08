La nueva vida de Verónica Llinás, separada de su pareja y rodeada de animales

Después de cinco años de relación, Verónica Llinás se separó de su pareja, con quien mantiene una relación de amistad. La actriz que agota localidades en el Teatro Astral junto a Soledad Silveyra con el éxito teatral Dos locas de remate, vive apartada de la ciudad y rodeada de animales.

La ex Gambas al Ajillo, que durante la pandemia cautivó a su medio millón de seguidores en las redes sociales con sus skecthes de humor y parodias, confirmó la noticia de su separación recientemente en una entrevista con el programa Implacables, de Elnueve.

Sobre su nuevo estado sentimental, la actriz reveló: “Me separé, pero por suerte sigo en relación de amistad con Gustavo, a quien quiero muchísimo. Es mi amigo, un gran amigo. Fueron unos cinco años, pero estuvo bueno también”, dijo.

Llinás contó que transitó los meses de cuarentena de una forma “bastante agradable” gracias a la tranquilidad que le proporciona su vida en el campo. Desde hace años, la actriz vive cerca del dique Roggero y del parque Los Robles, rodeada de bosques y en compañía de cerca de una decena de perros y de otros tantos gatos.

“Estoy viviendo afuera porque tengo perros y me encanta ocuparme de mis perros, y durante la cuarentena tuve más tiempo para ellos y para hacer las cosas que me gustan, como los videos”, señaló, refiriéndose al contenido creativo que difunde a través de las redes sociales.

La vuelta al teatro tras los meses de restricciones supuso para la actriz un “maravilloso y emocionante” encuentro con su público. Desde hace semanas, las entradas se agotan en el Teatro Astral, donde la artista da vida a un personaje con ciertos trastornos obsesivo-compulsivos. Llinás confiesa que, si bien ella no padece TOCS, sí sufre algunas “manías”. Sobre ello, señala: “no me gusta que los animales se me suban a la cama”, menciona.

Invitada al programa PH: Podemos Hablar, la célebre intérprete daba hace unos días más detalles acerca de sus “extravagancias y rituales”.

“Tengo manías con un par de cosas. La cama tiene que estar siempre impecable y nunca me tengo que ir a dormir sin haberme bañado”. Sobre ello, detalló: “Puedo volver a las 5 o a las 6 de la mañana, pero me baño antes de entrar a la cama”. Además de su “obsesión por irse a dormir limpia”, Llinás confesó otra manía. “También tengo una taza que es mi taza y no me gusta que nadie la use”. Sobre su relación con el objeto, describió que en algunas ocasiones tuvo momentos “incómodos” con personas que se la utilizaban.

“Me ha pasado de filmar una película en mi casa y de pronto uno venía y me agarraba la taza. Era gente amiga, pero yo estaba odiada hasta que les decía: ‘Por favor, dame esa taza a mí’”, comentó.

La actriz también relató hace poco su presunto encuentro con ovnis y la particular reacción que tuvo. Sucedió durante el programa Los Mammones (América) cuando el conductor Jey Mammon le preguntó: “¿Es verdad que viste un ovni una vez?”.

“Sí, los vi más de una vez. Los vi una vez en Mar de las Pampas. Estaba con un amigo, no habíamos consumido nada raro, eh. Vale la aclaración. No había luna, era todo estrellas. Estaba todo oscuro y no había luces cercanas. De pronto le digo ‘mirá un satélite’. Se quedó quieto y empezó a hacerse grande”, relató.

Llinás contó que entonces tuvo un ataque de felicidad. “Empecé a decir: ‘¡Vienen para acá!’. Me dio alegría, era una algarabía”, recordó la actriz cuando Jey la interrumpió: “¿Pero no te asustaste?”. “Para nada. Se ve que me vieron porque se achicó y se fue en diagonal”, bromeó finalmente.

Asimismo, confesó que también tuvo un encuentro cercano en el cerro Uritorco, en Córdoba. “Estaba con Raúl Taibo que está muy conectado con todo eso. Vimos pasar una luz muy rápido, yo no lo podía creer y él parecía no estar sorprendido”, recordó.

LA NACION