Verónica Llinás habló del curioso ritual que realiza antes de irse a dormir: “Tengo manías”

Verónica Llinás sorprendió a todos al revelar una curiosa “extravagancia” que tiene y una obsesión que desarrolló por un objeto de uso diario. Sucedió este sábado, durante la emisión de PH, Podemos hablar (Telefe), cuando el conductor, Andy Kusnetzoff le preguntó a sus invitados al programa cuáles eran sus “manías y rituales”.

En ese momento, Llinás comenzó a explicar: “Tengo manías con un par de cosas. Una es con la cama que tiene que estar limpia e impecable y nunca me tengo que ir a dormir sin haberme bañado”. En este sentido, detalló: “Puedo volver a las 5 o a las 6 de la mañana, pero me baño antes de entrar a la cama”.

Además de su “obsesión por irse a dormir limpia”, Llinás confesó asimismo otra manía. “También tengo una taza que es mi taza y no me gusta que nadie la use”. Respecto de su relación con el objeto, describió que en algunas ocasiones tuvo momentos “incómodos” con personas que se la utilizaban.

“Me ha pasado de filmar una película en mi casa y de pronto uno venía y me agarraba la taza. Era gente amiga, pero yo estaba odiada hasta que les decía: ‘Por favor, dame esa taza a mí’”, completó ante la risa de los presentes en el piso.

Experiencias sobrenaturales

Hace unas semanas, Llinás relató su presunto encuentro con ovnis y la particular reacción que tuvo. Sucedió durante el programa Los Mammones (América) cuando el conductor Jey Mammon le preguntó: “¿Es verdad que viste un ovni una vez?”.

“Sí, los vi más de una vez”, contestó muy segura la actriz antes de meterse en la historia. “Los vi una vez en Mar de las Pampas. Estaba con un amigo, no habíamos consumido nada raro, eh. Vale la aclaración. No había luna, era todo estrellas. Estaba todo oscuro y no había luces cercanas. De pronto le digo ‘mirá un satélite’. Se quedó quieto y empezó a hacerse grande”, relató Llinás.

“Ahí me agarró un ataque de felicidad. Empecé a decir ‘¡vienen para acá!’. Me dio alegría, era una algarabía”, recordó la actriz, cuando Jey la interrumpió: “¿Pero no te asustaste?”. “Para nada. Se ve que me vieron porque se achicó y se fue en diagonal”, bromeó Llinás causando la risa de los presentes en el estudio.

Luego, confesó que también tuvo un encuentro cercano en el cerro Uritorco, Córdoba. “Estaba con Raúl Taibo que está muy conectado con todo eso. Vimos pasar una luz muy rápido, yo no lo podía creer y él parecía no estar sorprendido”, recordó. “Re superado Taibo”, agregó Mammon mientras largaba una carcajada.

