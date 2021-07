Verónica Llinás, sobre el tuit de la polémica: “Fue producto de un mal humor mañanero”

En las últimas horas, Verónica Llinás fue noticia por un tuit en el que se quejaba de no haber recibido la segunda dosis de Sputnik dentro del plazo de tiempo estipulado. Su comentario enseguida generó un fuerte revuelo en las redes y, esta mañana, la actriz salió a aclarar la situación.

“Me alegré cuando me pusieron la Sputnik porque se decía que era una de las más eficientes. Hoy, con los tres meses ya cumplidos y ni asomo de la segunda dosis, sabiendo que con esta vacuna sos ciudadano de segunda en el mundo, la alegría se me fue a la rem... Bloqueo tugos”, escribió Llinás este martes en su cuenta de Twitter.

“Ese tuit fue producto de un mal humor mañanero, porque estoy todos los días pendiente del mail para ver si me llega la fecha para la segunda dosis, que ya se me venció”, explicó Llinás, quien está haciendo teatro junto a Soledad Silveyra y filmando una serie para Amazon Prime Video. “ Estoy muy expuesta, trabajando mucho. Cuando me pusieron la vacuna me alegré, porque había leído sobre esa vacuna. Pero no hay que darle más trascendencia que eso ”, agregó intentando desdramatizar la situación.

Y enseguida aclaró que su comentario no fue una crítica para el Gobierno, sino una necesidad de poder expresarse libremente. “Yo nunca milité para ninguna facción política, tengo una mente libre, quiero poder decir lo que se me da la gana o criticar a cualquier gobierno sin partidismo”, advirtió luego, en diálogo con el ciclo Los ángeles de la mañana.

Me alegré cuando me pusieron la Sputnik porque se decía que era una de las más eficientes. Hoy, con los tres meses ya cumplidos y ni asomo de la segunda dosis, sabiendo que con esta vacuna sos ciudadano de segunda en el mundo, la alegría se me fue a la remierda. Blockeo tugos. — Verónica Llinás (@VLlinas) July 20, 2021

“Yo estoy preocupada, una gran parte de la población está preocupada. Entiendo al Gobierno que hay miles de problemas en pandemia. Lo que me está constando es entender las redes. Twitter se ha transformado en un espacio de linchamiento mediático y eso no está bueno. Hay un montón de gente que cree saber cosas hablando de las vacunas que yo digo: ‘¿Cómo están tan seguros?’. Yo creo que se puede criticar a un gobierno y no necesariamente estar operando. Un gobierno debe nutrirse de las críticas, porque eso es un termómetro para medir”, señaló sorprendida por la repercusión que tuvo su reclamo en las redes.

En cuanto a sus divertidos videos producidos caseramente durante la cuarentena, aseguró que solo fueron para divertirse. “Ya no hago más videos políticos, ni para un lado ni para el otro, porque me parece un barro. En su momento me vino bárbaro, pero no es mi terreno. No soy embanderada en militar nada. Lo que sí limito es la libertad, decir lo que a uno se le dé la gana”, concluyó convincente.

La segunda dosis de la Sputnik V, con demoras

La semana pasada llegaron 550.000 dosis del segundo componente de la vacuna rusa y prevén que esta semana llegue otro lote, aunque las autoridades sanitarias no especificaron cuántas arribarán al país. Hasta el momento, arribaron a la Argentina 11.868.830 vacunas de Sputnik-V, 9.375.670 del componente 1 y 2.493.160 del componente 2, por lo que hay una diferencia de 6.882.510 entre la cantidad recibida de ambos componentes.

“Ese aumento de las segundas dosis se va a ir viendo progresivamente. Esperamos que la población que está esperando el segundo componente lo pueda recibir lo antes posible y que durante este mes se pueda empezar a recibir ya en forma sostenida”, comunicaron desde el Ministerio de Salud de la Nación.

