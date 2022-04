La palabra de Camila Hons sobre la relación de su ex Rodrigo de Paul con Tini Stoessel

Luego de un tiempo de rumores, y de varios idas y vueltas, se confirmó que Rodrigo de Paul y Tini Stoessel están en pareja. El futbolista y la cantante fueron fotografiados en Ibiza, en donde se encuentran viviendo el inicio formal de su noviazgo. Y en las últimas horas, trascendió la palabra de Camila Hons, la ex de Rodrigo y madre de sus hijos.

Rodrigo de Paul y Tini Stoessel

En una nota con LAM, Camila Homs se refirió a su situación actual con de Paul, y expresó: “Con Rodrigo estamos bien, cordial, por el bien den nuestros hijos”. A continuación, el movilero le preguntó qué opinaba sobre el vínculo con Tini, y ella subrayó: “No voy a hablar de ese tema”, y sobre la separación destacó: “Lógico que es una situación difícil, un momento difícil para mí, pero no tengo más nada que decir sobre eso”.

. LAM

Sobre si hubo o no un accionar prolijo por parte del deportista con respecto a este tema, la modelo aseguró: “Cada uno piensa y actúa como puede, en el momento que puede. Cada uno hace lo que le sale en el momento”. Por último, también se negó a dar detalles sobre la fecha en la que finalizó su vínculo con el futbolista. Por otra parte, ante la pregunta sobre su situación sentimental, ella prefirió “no contar”, y agregó: “Personalmente estoy bien, estoy muy contenida por mi familia, y acompañada por mis amigas, con la cabeza re despejada”.

En varios tramos de la nota, Homs puso el acento en que la prioridad son sus hijos, y aseguró: “Mientras ellos estén bien el resto no me importa. Una cuando es madre, intenta siempre dar lo mejor, porque ellos son todo en mi vida, son la luz de mis ojos. Me despierto, los veo, y no puedo tener un mal día. Son mi motor, me refugio en ellos”.

En ese momento finalizó la nota, y en el piso del ciclo, Yanina Latorre completó la radiografía sobre cómo transitan de Paul y Homs estos días. “Cami estuvo muy enojada todo el fin de semana, la llamaron amigas de ella para decirle que habían visto a Rodrigo y a Tini en un cumpleaños. Le avisaron, y ella empieza a hacer esas historias”, aseguró la periodista en relación a una historia de Instagram, en las que Homs escribió la frase “la vida es un boomerang”, y que muchos tradujeron como un tiro por elevación. Por último, Latorre agregó: “Hoy Rodrigo se enojó con Cami. Estaba todo tranquilo en lo que es legal, pero hoy ya aparecieron los abogado de Rodrigo. Y hay un pequeño detalle: ellos dos firmaron una separación, hay un papel con fecha, creo, del 16 de julio. Según él, estaba todo muy claro con ella”.

El lunes, Latorre contó en LAM cómo cruzaron sus caminos De Paul y Tini. Ella explicó que en octubre del 2021, ambos comenzaron a seguirse en Instagram, y agregó: “Tini viajó para la Argentina a hacer sus shows, pero pasó lo de su papá. Cuando se cura Ale, se quieren ver. El momento era la semana pasada y justo él viajó para acá, así que se alinearon los planetas. Finalmente, viajaron a España y, en este viaje, decidieron blanquear. Él dice que está separado hace 10 meses. Decidieron contarle al mundo porque consideran que están enamorados y están bien”.