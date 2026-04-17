Las mujeres de la Selección: te presentamos parte de la “hinchada del corazón” de nuestro equipo albiceleste

TINI STOESSEL

Fue en octubre de 2021 cuando los caminos de Tini y Rodrigo de Paul se cruzaron, al menos en las redes sociales cuando se empezaron a seguir en Instagram

El 21 de marzo, al cumplir 29 años, su novio Rodrigo De Paul (31) le dedicó un emotivo posteo: “Feliz cumpleaños a mi persona favorita. Brindo por tu valentía para superar miedos y por alegrarme la vida”. La intérprete de Futttura y el jugador del Inter Miami comenzaron su relación a fines de 2021; ella lo acompañó en el Mundial de Qatar 2022 y, tras un impasse, se reconciliaron en marzo de 2025. Hoy los rumores de boda suenan con fuerza y tienen fecha: en diciembre de 2026 habrá casamiento y fiesta en Haras El Dok; eso confirmó la misma Tini durante un concierto en Córdoba en el estadio Mario Alberto Kempes.

CAMILA GALANTE

Camilia y Leandro Paredes se pusieron de novios a los 15 años

“El amor de mi vida”, define Camila a Leandro Paredes. Se conocieron gracias a su hermano, Ramiro, quien jugaba en las inferiores de Boca. Ambos nacieron en 1994 y son oriundos de San Justo, provincia de Buenos Aires. Se pusieron de novios a los 15 años y pasaron por el Registro Civil en 2017. Victoria (12), su primera hija, nació antes de la mudanza a Italia; Giovanni (9) llegó con el pase hacia Rusia. En 2021, cuatro años antes del nacimiento de Lautaro (1), su tercer hijo, Camila debutó como empresaria con Galante Cosmética. Siempre fiel, hoy acompaña al volante que brilla en la AS Roma.

ANTONELA ROCCUZZO

Antonela y Lionel Messi se conocieron durante su infancia, fueron novios y en 2017, se convirtieron en marido y mujer Getty Images

Aunque Lionel Messi aún no confirmó su presencia como capitán, Antonela sigue enarbolando el título de primera dama del fútbol. La rosarina, que celebró sus 38 años en Miami —donde reside desde 2023 por el pase de Lio al Inter—, es el sostén fundamental de la Selección. En su Instagram, ante más de 40 millones de seguidores, comparte el crecimiento de Thiago (13), Mateo (10) y Ciro (8), sus rutinas y sus lazos con firmas de lujo como Guerlain y Tiffany & Co. Siempre es la primera en postear mensajes de aliento, como aquel potente “VAMOOOOOOS ARGENTINAAAAA” tras el logro de la tercera copa.

AGUS GANDOLFO

Agustina y Lautaro Martínez se conocieron en 2018 a través de Wanda Nara y Mauro Icardi

“[Estoy] enamorada de la familia que formamos”, suele decir la empresaria mendocina Agustina Gandolfo (30). Instalada en Milán desde 2018, cuando Lautaro Martínez (28) fue transferido al Inter —club donde hoy es capitán—, Agus construyó su propio camino. Dueña de “Coraje”, un exclusivo restaurante en el corazón de la ciudad italiana, no descuida sus rutinas de entrenamiento ni la crianza de sus hijos: Nina (5) y Theo (2). Mientras el “Toro” se prepara para liderar el ataque de la Scaloneta, ella ya alista las valijas para alentar desde la tribuna.

IRENE ARIZA

Es madrileña, tiene 22 años y un título en Administración de Empresas

Desde 2019 es la dueña del corazón de Giuliano Simeone (23), estrella del Atlético de Madrid y nueva figura de la Selección. A poco de conocerse, la influencer española y el hijo del “Cholo” Simeone se mudaron a las afueras de Madrid, donde comparten su vida con sus perros: Indio y Bruna. “Admiro tu constancia”, escribió Irene, quien acompañó a Giuliano desde antes de su debut en primera. Hoy, mientras él se consolida como la nueva joya nacional, ella se posiciona como la gran revelación europea de esta camada.

VALU CERVANTES

Se conoció con Enzo Fernández en un verano de 2018, en Mar del Tuyú

Valentina (26) siempre supo que Enzo Fernández (25) llegaría lejos. Se mudaron juntos y, mientras ella trabajaba en una casa de empanadas, él empezaba a destacarse en River Plate. Tras su éxito en el Benfica de Portugal y el desembarco en el Chelsea F. C. —donde protagonizó el fichaje más caro de la historia para un argentino—, la pareja anunció su separación a fines de 2024. Pero el amor fue más fuerte y hoy, nuevamente juntos, apostaron a la familia. “Si no hubiera amor, no podría estar con Enzo”, confesó tras la reconciliación. La ex de Masterchef Celebrity ya luce la camiseta argentina junto a sus hijos Olivia (6) y Benjamín (2).

KARINA NACUCCHIO

Es la pareja de Gonzalo Montiel

Karina y el héroe de aquel penal definitivo en Lusail están juntos desde sus comienzos en River Plate. De perfil bajo, ella fue clave para la estabilidad de “Cachete” en cada etapa. Después de una gran carrera en el fútbol europeo, hoy disfrutan de su regreso a casa: el lateral está de vuelta en River Plate. En su hogar, la vida transcurre entre la exigencia de los entrenamientos en el Monumental y la crianza de Thiago, su primer hijo, nacido en junio de 2024. A fines de 2025 anunciaron que la familia se ampliaba; con la llegada de Juanita, sumarán una nueva integrante para alentar a la celeste y blanca en junio

ANTONELLA D’ALOTTA

Es la “otra Anto” de la Selección

De 25 años, esta licenciada en Relaciones Públicas es la mujer de Thiago Almada (25). Tras su espectacular fiesta de casamiento en el Hotel Alvear en diciembre de 2024, la pareja se instaló en Madrid para acompañar la carrera del “Guayo”. El mediocampista, que se incorporó al Atlético de Madrid en julio de 2025 proveniente del Botafogo, brilla bajo las órdenes de Diego Simeone. Anto, referente de estilo en las redes, ya está lista para alentar a su marido, quien fue parte del triunfo histórico en Qatar tras debutar frente a Polonia.

YAZMÍN JÁUREGUI

De 21 años y con un estilo audaz, forma parte de la nueva camada de mujeres de la Selección

Desde que se hizo pública su relación con Valentín “Colo” Barco (21), las miradas se centraron en esta joven nacida en Buenos Aires. “Yaz” es dueña de una belleza impactante y en redes la comparan con la actriz Megan Fox. Hoy vive en Francia, donde acompaña la carrera del lateral en el Racing de Estrasburgo y mima a Gemma, la primera hija de la pareja, que nació el 28 de marzo de 2025.

MAGUI ALCACER

Su historia de amor con Giovanni Lo Celso empezó en Rosario

Fue en 2016, cuando Gio brillaba en Central y asistió al hospital donde Magui trabajaba como kinesióloga. Tras el pase del volante al PSG de París, ella lo siguió a Europa. Juntos iniciaron un recorrido por Londres y Valencia. A fines de 2022 nació su hija Emilia (3). Hoy la familia reside en Sevilla, donde el volante se destaca en el Real Betis y donde ella ejerce su profesión de fisioterapeuta.

MURIEL LÓPEZ BENÍTEZ

Al igual que Lisandro Martínez, Muriel nació en Gualeguay, Entre Ríos

La pareja se conoce desde los 14 años y creció a la par en cada desafío. Bailarina de formación, “Muri” fue figura de los carnavales entrerrianos en la comparsa Si-Sí. Instalada en el Reino Unido desde 2022 —donde el “Licha” es ídolo del Manchester United—, comparte sus rutinas de entrenamiento y la vida cotidiana con Polo, su Bulldog francés, mientras se prepara para la cita mundialista.

BÁRBARA OCCHIUZZI

Barbi y Nahuel Molina son padres de Allegra, que nació en enero de este año

Dueña de un estilo sofisticado, es la compañera de Nahuel Molina (28) desde que sus caminos se cruzaron en Buenos Aires, cuando el lateral daba sus primeros pasos profesionales. Residen en Madrid desde 2022. Allí, mientras él destaca en el Atlético de Madrid, “Barbi” lanzó su propia marca, B, una línea de accesorios deportivos que combina diseño funcional con su pasión por la vida sana.