La palabra de Esteban Trebucq después de que Alfredo Casero abandonara furioso su programa

Alfredo Casero fue noticia en el día de ayer por abandonar en vivo una entrevista durante el programa Tremenda mañana (Bondi Live), conducido por Esteban Trebucq. Lejos de polemizar, el periodista eligió bajarle el tono al incidente y, con un tono conciliador, reconoció que el malestar del actor estuvo justificado.

La escena se dio cuando Casero interrumpió la conversación al aire y decidió retirarse del estudio molesto por ruidos que venían desde fuera de cámara. “No se puede hablar así”, se le escuchó decir antes de levantarse e irse, visiblemente furioso. La secuencia recordó a otros episodios similares, como cuando en 2022 el humorista dejó el estudio de LN+ durante una entrevista con Luis Majul o cuando en 2023 se retiró del móvil de Poco correctos (eltrece) tras una pregunta del Chino Leunis que no le cayó bien.

Alfredo Casero y Esteban Trebucq al aire de Tremenda mañana, antes del incidente

Esta vez, el anfitrión consideró que el enojo de Casero tenía fundamentos. “Tiene razón”, dijo Trebucq en su programa, asumiendo parte de la responsabilidad por lo ocurrido. En su descargo, el comunicador expresó: “Tengo un gran cariño y respeto intelectual por Alfredo Casero. Se vino manejando desde Gualeguaychú para hablar con nosotros, así que, Alfredo, gracias. No es éste el lugar donde yo debo pedir disculpas, pero aprovecho y le pido disculpas. Y tiene razón: sí había ruido”, precisó.

Esteban Trebucq habló del enojo de Alfredo Casero en su programa

El periodista también explicó el contexto del incidente: “Alguien, no importa quién, una persona que yo quiero y que se disculpó también, dijo una palabra impropia y Alfredo se enojó y se fue. La mejor con Alfredo. Sé que no está enojado conmigo y, de hecho, el viernes voy a ir a verlo al teatro, a él y a Fabio Alberti. Alfredo, abrazo grande, no hubo ninguna pelea, sino que había ruido detrás. Es increíble: cuando vino Milei [cuando aun era candidato a presidente] nos pasó lo mismo, había ruidos”. La referencia al presidente de la Nación recordó los inconvenientes por ruidos que tuvieron lugar en el estudio durante aquella transmisión.

Cómo fue el incidente que enfureció al actor

Casero acudió al estudio de Bondi Live como invitado para participar del programa Tremenda mañana y lo que comenzó como una charla distendida derivó en un incómodo episodio que llevó al actor a abandonar el set visiblemente molesto.

Todo ocurrió mientras Casero y Trebucq conversaban al aire, cuando el humorista se mostró claramente irritado por el ruido constante que provenía del otro lado del estudio. “Che, yo no puedo hablar si hay quilombo. Perdónenme, pero no puedo”, lanzó el actor, alzando la voz mientras miraba a su alrededor. Su queja apuntaba a las conversaciones ajenas que se desarrollaban a escasos metros de la transmisión y que le impedían concentrarse en la entrevista.

Alfredo Casero se fue en vivo de un programa de streaming

Lejos de minimizar la situación, Trebucq respaldó desde un primer momento el reclamo de su invitado: “Paren, chicos, es verdad”, intervino, intentando recuperar el orden en el set. Sin embargo, la tensión no hizo más que aumentar. “Si hablan me voy a la mierda, porque si no estoy hablando al pedo. Me invitan al pedo, por favor”, reiteró Casero.

Aunque de fondo se llegó a escuchar un “perdón” en la voz de Pepe Ochoa, miembro del canal de streaming, el actor decidió dar por finalizada su participación: se quitó los auriculares, los arrojó sobre la mesa y se levantó molesto. “Me voy”, sentenció.

El intento de Trebucq por retenerlo en el programa fue en vano. “Vení, Alfredo, yo te estoy respetando. No tengo nada que ver”, se excusó el conductor, visiblemente incómodo por la situación, mientras insistía en que él mismo había pedido silencio en el estudio. Pero Casero ya se había puesto el abrigo y estaba decidido a abandonar el lugar. Antes de salir por la puerta, el actor giró hacia Trebucq y le dijo: “perdón”.