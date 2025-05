Alfredo Casero se enfureció en un programa de streaming y abandonó el estudio

De carácter implacable y con dificultad para controlar su ira, Alfredo Casero volvió a ser noticia por abandonar un programa en vivo. Así como en 2022 se fue enojado con Luis Majul de los estudios de LN+, o en septiembre pasado abandonó el móvil de Poco Correctos (eltrece) por una pregunta que le había hecho el Chino Leunis, en esta oportunidad, el actor no pudo tolerar una incómoda situación durante su charla con Esteban Trebucq en Bondi Live e irrumpió la entrevista de forma intempestiva.El periodista y el actor estaban conversando al aire de Tremenda mañana cuando, repentinamente, Casero se molestó por el ruido incesante que había detrás de cámara.

Alfredo Casero y Esteban Trebucq al aire de Tremenda mañana, el ciclo que el periodista conduce en Bondi Live

“Che, yo no puedo hablar si hay quilombo . Perdónenme pero no puedo”, dijo el humorista, enojado, por las conversaciones que se estaban desarrollando del otro lado del estudio. “Paren, chicos, es verdad”, sumó Trebucq.

“ Si hablan me voy a la mierda, porque si no estoy hablando al pedo . Me invitan al pedo, por favor”, reiteró Casero con un tono de voz elevado.

Pese a que del otro lado se escuchó un “perdón” en la voz de Pepe Ochoa, integrante del mismo canal de streaming, el actor se quitó los auriculares, los tiró sobre la mesa y se paró envuelto en un aire de furia. “Me voy” .

“Vení, Alfredo, yo te estoy respetando. Es otro programa, no tengo nada que ver”, se disculpó el conductor una y otra vez mientras le pedía a Casero que regresara a la mesa. “Yo pedí silencio”, reiteró Trebucq para intentar convencerlo, mientras el actor se ponía su campera de abrigo, listo para irse. “Perdón”, le dijo finalmente al periodista mientras abandonaba el estudio de Bondi.

Los desplantes de Alfredo Casero

En septiembre pasado, el actor se molestó con Chino Leunis al aire de Poco Correctos (eltrece) después de que el conductor le hiciera una pregunta en relación al tipo de humor que caracterizaba a Cha Cha Cha, el icónico programa de los 90 con el que el humorista regresó al teatro.

“Cha Cha Cha generó un universo y toda esa línea de actores increíbles. El humor bien entendido, que envejeció muy bien, a diferencia de otros humores que, a medida que el tiempo fue pasando, quedaron demodé”, comentó Leunis, elogiando el legado del programa. Sin embargo, la tensión aumentó cuando el conductor preguntó si habían tenido que “modificar algo” del humor para adaptarlo a la actualidad.

Al parecer, Casero no entendió la intención del comentario y, visiblemente molesto, interrumpió: “Pará, guardá los fierros que ya te banqué lo de ‘los tipos que te hacían reír’”, refiriéndose a una intervención anterior de Leunis. “ No te mando a cagar porque está ella [la movilera]. Te voy a explicar: Cha Cha Cha no fue una cosa que envejeció, no hubo una mierda que fuera mejor que Cha Cha Cha, no hubo gente que la hiciera. Hicieron lo imposible los (...) canales de televisión para que no estuviera Cha Cha Cha y no terminaron habiendo otros programas de humor así”, remarcó, tajante.

El actor, conocido por su temperamento poco diplomático, no frenó allí y continuó: “Vos a lo mejor no lo viste, pero fue un canal donde nunca hubo una risa grabada ni gente riéndose atrás. Nunca maltratamos a una mujer, nunca las tratamos mal, como los otros canales de televisión, y nunca en la vida hicimos algo de lo cual no estuviéramos orgullosos”.