La periodista María Belén Ludueña deja el programa de Antonio Laje en América

La periodista María Belén Ludueña, quien junto con Antonio Laje conducía la primera mañana en Buenos Días América y Buenos días América Extra, deja esta semana ambos ciclos de esa señal y A24. “Gracias @A24COM ¡Me voy muy feliz y agradecida con todos!”, se despidió desde sus redes sociales.

Según informó el martes LA NACION, América tiene otras propuestas con las que tentará a Ludueña para que siga en esa pantalla durante 2022: podría reemplazar a Soledad Fandiño en Es por ahí, de 11 a 13, ya que la actriz decidió no renovar el contrato en el programa que coconduce con Guillermo Andino y Chantal Abad.

GRACIAS @A24COM. Me voy muy feliz y agradecida con todos! 🤍🤍🤍 — María Belén Ludueña (@LuduenaMBelen) November 26, 2021

Ludueña, de 35 años y oriunda de Mar del Plata, comenzó a incursionar en el periodismo a los 19 cuando estudiaba Abogacía, carrera de la que se graduó. En 2005 fue elegida Reina del Mar en su ciudad natal y fue convocada por Garage TV para hacer un programa.

“Fue ahí cuando me di cuenta de que eso era lo que me gustaba. Luego, cuando terminó ese año de reinado, estaba cursando el segundo año de Derecho y me convocaron para el noticiero del mediodía de Canal 2″, contó en julio a la revista ¡Hola!.

Tras recibirse de abogada, trabajó durante seis meses en un estudio jurídico, donde se especializó en derecho laboral. “Me di la oportunidad de tener una entrevista en un juzgado y ese mismo día hice un casting para entrar a un canal de aire. Cuando me dijeron que había sido seleccionada [en televisión], lo tomé como una señal y elegí seguir por ese camino”, contó sobre el rumbo que tomó desde ese entonces su carrera.

Más adelante, un conocido le presentó al periodista Paulino Rodríguez y empezaron a trabajar juntos en La Lupa, un programa de actualidad de Canal 26. Luego, en octubre de 2019 se sumó al equipo de Buenos días América. “Al principio me costaba tener vida social, como por ejemplo ir a una comida con amigas, porque me levanto a las 4.30 de la mañana y a las 10 me voy a dormir. Eso puede ser lo único negativo, porque todo lo demás lo hago con mucha pasión. Me gusta tanto que no me cuesta”, explicaba sobre el periodismo.

Ya hace cinco años dejó Mar del Plata y hace tres que vive en Vicente López junto a su pareja Jorge Macri, intendente de ese partido del norte bonaerense, a quien conoció en el set del Canal 26 en 2018.