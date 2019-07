La polémica defensa de María Rosa Fugazot a Juan Darthés: "Es un señor"

Los actores compartieron elenco en Simona, cuando comenzaban a acumularse las acusaciones en su contra

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 19 de julio de 2019 • 18:13

En contra de la postura de gran parte del colectivo de actrices, María Rosa Fugazot se ha mostrado en defensa de Juan Darthés ante las denuncias que pesan sobre el actor por acoso y abuso sexual presentadas por intérpretes como Calu Rivero , Thelma Fardin o Anita Co .

La veterana actriz afirmó en el programa Las Rubias (Net TV) que el ex actor de Simona "es un señor", lo cual fue cuestionado inmediatamente por la abogada y funcionaria Florencia Arietto, presente en la mesa, así como por otras panelistas.

Con estas palabras, la actriz tomó una postura similar a la de Guido Süller, quien estos días también consideró que "Darthés no es un violador" y dijo que Fardin "no tiene ninguna prueba" en su contra.

Fugazot acudió como invitada al ciclo conducido por Marcela Tinayre junto a Silvia Kutika y la hija de Mirtha le preguntó por la polémica, a lo que la actriz contestó: "Conocí a Juan cuando tenía 20 años y nunca lo vi tener una actitud grosera con nadie ni sobrepasarse con nadie. Y eso que era un muchacho que tenía al país atrás de él. Nos encontrábamos siempre. Prácticamente convivíamos y nunca le vi nada fuera de lugar", señaló.

Fugazot aclaró que cuando Fardin hizo pública la denuncia, ella se encontraba trabajando junto a Darthés en Simona. En ese momento, comentó lo que le dijo: "¿Pero justo con éste se van a agarrar? ¡Si hasta parece ganso!" Y él me dijo: "no me ayudés más porque me hundís".

Arietto salió al paso de estas palabras y consideró que "se supone que si vas a cometer un acto delictivo no vas a tener testigos".

"No. Pero si vos tenés una escena de amor violento con una persona, ¿qué hacés? ¿Te atás las manos? A este pibe la primera persona que lo acusa dice que mientras grababan ella lo pasaba muy mal porque la toqueteaba. No hagas escenas de amor violento entonces", manifestó la actriz, refiriéndose al episodio denunciado por Rivero.

"El límite es la incomodidad", le respondió Arietto, a lo que Fugazot indicó: "Yo con 18 años no tenía nombre ni nada y un día un tramoyista me tocó la cola y le di vuelta la cara". Ante esto, la abogada respondió con otra pregunta: "¿Y si ese tipo hubiese sido más grandote que vos y te viola? Eso es lo que le pasó a Thelma Fardín", dijo, y remarcó que lo ocurrido con la ex Patito Feo, quien acusa a Darthés de haberla violado cuando era menor de edad, "no es un error, es un delito".

La mesa reflexionó acerca de los límites que se pueden exceder en este tipo de escenas. "Nadie acusó a Arnaldo André por el sopapo que pegó en su novela porque era parte del libreto. Otra cosa es que se abuse", insistió Arietto.

Sin embargo, Fugazot cuestionó el tiempo transcurrido entre los supuestos hechos y la presentación de las denuncias, ante lo que el resto de las panelistas objetó que "cada una hace lo que puede y denuncia cuando puede".

"Yo no pongo en duda lo que digan, solo cuento mi experiencia personal", concluyó Fugazot. De esta manera, la actriz tomó una posición distinta a la de sus compañera de Simona. En su momento, las protagonistas de la ficción juvenil, Ángela Torres y Romina Gaetani contaron que trabajaron con el actor no fue una situación grata.