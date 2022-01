El sentido mensaje de Thelma Fardin antes de que se retome el juicio contra Juan Darthés: “Yo pude”

Thelma Fardin compartió este miércoles un emocionante video en su cuenta de Instagram en el que expone el impacto social que tuvo su denuncia contra Juan Darthés y agradece el apoyo de sus compañeras y de sus seguidores en el proceso. Lo hizo justo antes de que se retome el juicio contra el actor, quien está acusado de haberla abusado sexualmente cuando ella era menor de edad.

En el material, que realizó junto al colectivo de Actrices Argentinas, el cual acompañó su denuncia hacia el actor, se destacan actrices como Mirta Busnelli, Julieta Díaz, y Carla Peterson, que le dan voz a muchas mujeres que le enviaron sus testimonios a Fardin.

“Gracias a qué alguien habló, yo pude hablar, y así transformamos las cadenas que nos ataban, en cadenas que nos unieron, para no sentirnos más solas y animarnos a contar nuestras historias”, escribió la ex Patito Feo junto al video en la publicación de Instagram.

El sentido mensaje de Thelma Fardin antes de que se retome el juicio contra Juan Darthés (parte 1)

“Gracias a cada persona que me comparte su experiencia, me envía aliento y fuerzas”, agregó y explicó que estos testimonios la reconfortan y la mantienen fuerte para continuar firme en el pedido de justicia. “Las personas ya hablamos, ahora le toca al sistema. Gracias compañeras por su trabajo”, sentenció Thelma en un claro llamamiento hacia el Poder Judicial.

El sentido mensaje de Thelma Fardin antes de que se retome el juicio contra Juan Darthés (parte 2)

Este video se publica en el marco de que este jueves se reanudó el juicio oral por abuso sexual contra Juan Darthés que había comenzado el pasado 30 de noviembre en Brasil, donde reside el actor.

El sentido mensaje de Thelma Fardin antes de que se retome el juicio contra Juan Darthés (parte 2)

En el proceso judicial están involucrados tres países, Argentina, Nicaragua y Brasil. En el primero, vive la denunciante; en el segundo se presentó la denuncia ya que es donde ocurrió el abuso denunciado; y, en el tercero, reside el acusado.

El juicio tendrá once testigos que declararán remotamente ante el juez Ali Mazloum. Entre ellos se destacan las famosas Calu Rivero y Anita Co, quienes también denunciaron al actor por acoso y abuso sexual, respectivamente.

La internación de Thelma Fardin

Días atrás, la actriz tuvo que ser internada de urgencia por una intoxicación medicamentosa. A poco más de una semana antes de que se retomara el proceso judicial, que tiene lugar tres años después de su denuncia contra Juan Darthés.

Y recuperada, Thelma contó en Intratables (América) cómo atraviesa este momento y habló de su presente. “Lamentablemente, mi vida ahora está signada por esto (el juicio) y necesito que termine, que llegue a una conclusión”, resumió.

“No hay una semana en que no piense en esto, quizás en lo personal logro no estar enfocada pero de repente el juez manda un escrito y yo soy alguien que necesita saber qué está pasando“, explicó. Y agregó: “Hace tres años calendario que vengo batallando”.

Thelma Fardin charló mano a mano con Alejandro Fantino. Captura de video https://www.youtube.com/watch?v=Vny_pDU8P9M

Fardin se describió muy cansada. “No lo estoy pasando bien”, asumió. Al mismo tiempo, aclaró que está satisfecha con la forma en que procedió la Justicia. “Sin dudas, fue mejor haber transitado esto a no haberlo hecho, me endureció. Y tengo una sensación de mucha responsabilidad con las generaciones que vienen, de poder decirles: ‘Yo te juro que hice todo lo que pude’”, sostuvo.

Ante la pregunta de Alejandro Fantino respecto a si la trascendencia pública que tomó su caso afectó a sus vínculos personales, la actriz reconoció que romper el silencio le trajo sus consecuencias. “Sin dudas este crimen tiene muchas más víctimas que yo sola. Soy la que más sufrió, pero más vale que a mi entorno le afecta que yo tenga un juicio por delante”, confió.