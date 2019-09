La potente frase de Gustavo Cerati que motivó y marcó a su hijo Benito

Fuente: Archivo

Son los pequeños momentos los que muchas veces nos marcan en la vida. Sin querer y sin darnos cuenta, la gente que nos rodea puede con pocas palabras impulsarnos y motivarnos. Eso le pasó a Benito Cerati, cuándo un día casi al pasar, su padre Gustavo le dijo una frase que terminó quedando en su memoria.

Invitado a PH: Podemos Hablar, el joven dio un paso al frente cuando pidieron que se acerquen al círculo aquellos que tuvieron una charla padre-hijo que los marcó. "Con mi papá teníamos una relación muy linda. Nunca hubo una charla marcada, fueron varios momentos y situaciones, no algo puntual de sentarse a hablar", contó.

"Era todo muy relajado en mi casa, había un 'tené cuidado con eso' o un 'te recomiendo esto otro', pero no existía una cosa pactada de sentarnos a conversar de algo", explicó antes de contar la anécdota que quedó en su memoria.

"Sí me acuerdo que yo estaba muy preocupado con cómo me iba a ir cuando fuera grande e hiciera lo que estoy haciendo ahora, música. Me acuerdo que le dije que le tenía miedo al síndrome de Lennon", expresó haciendo referencia al hijo del Beatle, quién siempre estuvo a la sombra de su padre. "Él me dijo 'si hay pasión, no hay error' y eso es algo que recuerdo"

Cómo todas las conversaciones de la familia, no fue pautada. "Fue al pasar, súper tranquilo", aseguró Benito. "Ahora de grande rescaté eso, que frase tan simple y tan emotiva".

Gustavo era un papá muy presente, y siempre estaba pendiente de sus dos hijos. "Era de los padres que más aparecía en el colegio a la hora de llevarnos o irnos a buscar. A las reuniones no iba, pero lo entiendo, yo no iría tampoco. Era muy presente. Hubo amor".