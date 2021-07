La preocupación de Víctor Laplace, tras dar Covid positivo: “Esperemos que pase rápido y todo esté bien”

La felicidad de haber reestrenado Rotos de amor, el pasado 9 de julio en el Chacarerean, se diluyó en las últimas horas: uno de sus protagonistas, Víctor Laplace, dio positivo en la prueba de Covid-19 y, por precaución los demás integrantes del elenco -Osvaldo Laport, Roly Serrano y Antonio Grimau- deberán permanecer aislados. De este modo, las funciones del viernes 23 y del 30 de julio.

En diálogo con LA NACION, Laplace contó que se siente bien, por ahora. “Me cuidé muchísimo todo el año pasado y lo que va de este. No vino nadie a mi casa... y sin embargo aquí estoy. Hoy me hisopé y di positivo”, detalló el actor, de 78 años. Sin embargo, se mostró preocupado no solo por su salud, sino también por la de sus compañeros.

“Por suerte tengo la primera vacuna. Pero creo que deberemos adaptarnos a este nuevo entorno y cuidarnos mucho”, aseveró Laplace. “Por ahora estoy bien. Tuve algunos síntomas y por eso me hisopé. Estoy aislado en casa, tranquilo, descansando. Esperemos que pase rápido y todo esté bien”, finalizó luego el protagonista de películas como El mar de Lucas, Flores robadas en los jardines de Quilmes y Eva Perón.

Los cuatro protagonistas de Rotos de amor estaban muy entusiasmados con el regreso al teatro de esta comedia que narra las vicisitudes de cuatro hombres maduros frente a las relaciones amorosas. Sin embargo, se verán obligados a bajar el telón al menos por dos semanas, hasta que Laplace tenga el alta y se descarte que ellos hayan contraído la enfermedad.

Esta comedia marcó el regreso de Antonio Grimau al escenario luego de haber tenido covid y haber estado internado casi dos meses, en grave estado: “Pasé por un momento muy difícil hace unos meses. La pasé muy mal, a tal punto que hace un mes, cuando la tormenta había pasado, le pregunté a mi médico qué había tenido exactamente y me dijo que no hiciera preguntas del tipo científico y que estoy vivo de milagro. Bajé 22 kilos, hice kinesiología durante tres meses para la recuperación muscular. Casi no podía caminar, pero tengo muchas ganas de vivir todavía y dije, ‘no me voy a morir en esta internación’”.

“Estuve internado casi dos meses con un intervalo de una semana entre una internación y otra porque tuve una recaída y volví. Estuve intubado casi cinco días, tuve alucinaciones. Fue el cuadro que alguna vez contó Raúl Rizzo; lo escuché y pensé que era lo que me había sucedido. Tenía alucinaciones, escuchaba voces, no estaba dentro de la realidad”, le detalló Grimau a LA NACION hace algunas semanas.