La preocupación de Lucía y Joaquín Galán por la salud de su madre

Lucía y Joaquín Galán están atravesando un difícil momento en la previa de Año Nuevo. El dueto Pimpinela está preocupado por la salud de su madre, de 96 años, quién está internada en el Sanatorio Los Arcos tras haber sufrido un ACV isquémico.

Los hermanos habían disfrutado de una Navidad en familia, y así lo compartieron en las redes sociales. Sin embargo, este domingo por la noche la salud de su madre desmejoró repentinamente. "María Engracia Cuervo de Galán sufrió un ACV Isquémico. Se la internó en Sanatorio Los Arcos y se le hicieron los estudios pertinentes. La resonancia magnética confirmó un infarto cerebral frontal y parietal de gran extensión", se informa en el comunicado.

En el mismo texto explican que la familia y los médicos tomaron en conjunto la decisión de no realizarle otros estudios invasivos que pueden dañar aún más su estado de salud, teniendo en cuenta la edad de la mujer. "Si bien el cuadro es irreversible, las próximas horas serán determinantes para ver su evolución", indica el escrito.

Lucía Galán y su madre, María, de 96 años, festejaron Navidad juntas Crédito: Instagram

Los Pimpinela pasarán el Año Nuevo acompañando a su madre en este difícil momento. Cabe agregar que el próximo 8 de enero Lucía Galán está de estreno con su protagónico en la obra Hello, Dolly!, el clásico de comedia musical, que tuvo su primera puesta en Broadway, en 1964. En este sentido, en diálogo con LA NACION, la cantante contó que no le resulta fácil coordinar las giras musicales con el teatro : "Es difícil para mí por los conciertos. Ya me habían ofrecido otras obras, pero no se dio o no me entusiasmó la idea o no era el momento".

Aunque Joaquín no participa de la obra, es el mánager y productor del dúo, y fue quien organizó todas las fechas de los shows para que fuese posible que su hermana vuelva a las tablas. Dadas las nuevas circunstancias, deberán elegir juntos cómo afrontar sus compromisos laborales, a la par del delicado estado de salud de su madre.